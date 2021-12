Izjemna Fainova do četrtega mesta na SP!

Katja Fain je v finalu s časom 1:53,48 postavila nov državni rekord in le za 47 stotink sekunde zaostala za bronasto medaljo, ki jo je osvojila Američanka Paige Madden (1:53,01), srebro je osvojila Kanadčanka Rebecca Smith (1:52,24), zlato pa z novim svetovnim rekordom (1:50,31!) Sioban Bernadette Haugey iz Hong Konga.

"Sem zelo zadovoljna, spet nov državni rekord"

"Moj prvi finale na članskem svetovnem prvenstvu je za mano. Sem zelo zadovoljna, spet nov državni rekord. Letos sem ga skozi sezono izboljševala in to je bil res očitno vrh, ker sem ga izboljšala še za štiri desetinke. Sem zelo zadovoljna. Četrto mesto na svetu še toliko boljše. V bistvu sem cilj dosegla že z uvrstitvijo v finale, zdaj, ko sem si priplavala četrto mesto pa še toliko boljše. Počutim se super. Mogoče bi si želela hitrejšega začetka prvih 100 metrov, drugih 100 pa je bilo zelo dobrih. Jutri me čaka še 200m delfin. Še zadnji štart letos. Jaz bom dala vse od sebe in upam, da se mi bo tudi tam izšlo po željah," je iz Abu Dabija sporočila slovenska junakinja dneva.

Njena mati in trenerka Metka Sparavec Malenko pa je povedala:" Malo napeto vse skupaj. Še vedno je malo prepočasna prvih sto metrov, ampak drugih sto ji ni para. Zelo hitrih zadnjih 50 ji je prineslo premik s sedmega na četrto mesto. Odlično. Finale svetovnega prvenstva, četrto mesto in državni rekord je vrhunec letošnjega leta. 200 delfin bo predvsem sproščeno in njena naloga je, da se čim bolj približa svojemu osebnemu rekordu. Še vedno je za njo to precej nova disciplina, ki jo mora odplavati na takšnem nivoju in v tej konkurenci."

20-letna Katja Fain, hčerka uspešne plavalke Metke Sparavec Malenko, je že z uvrstitvijo v finale dosegla nov mejnik v karieri in cilj, ki si ga je zadala pred prihodom na prvenstvo.

Po letošnji premieri na olimpijskih igrah, stopničkah v svetovnem pokalu in nazadnje novembra na evropskem prvenstvu v Kazanu, kjer je bila na 200 metrov prosto bronasta, se je prvič v karieri zavihtela tudi v finale svetovnega prvenstva.

Janja Šegel je v tej preizkušnji z 1:57,81 osvojila 20. mesto, kasneje pa bila na 100 m hrbtno z 1:00,30 osem mest nižje, 28.

Tjaša Vozel je bila na 50 m prsno diskvalificirana, ker po skoku z nogama ni simultano brcnila prsno.

