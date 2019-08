Šele drugič v zgodovini: prestavljeno zaslišanje Kitajca, ki je dvignil veliko prahu, bo javno

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Trikratni olimpijski prvak v plavanju Kitajec Sun Yang bo na Športnem razsodišču (Cas) zaslišan šele konec oktobra in ne septembra, kot je bilo to sprva načrtovano. Cas je zaslišanje prestavil "zaradi nenačrtovanih osebnih razlogov ene od strani" in dodal, da bo zaslišanje šele drugič v zgodovini javno, se pravi tudi s prisotnostjo medijev.