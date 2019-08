Doping udaril tudi med kanuistkami. Suspenz za eno najboljših vseh časov.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Laurence Vincent Lapointe, ki so jo ujeli pri dopingu, se brani in pravi, da je povsem šokirana. Foto: Reuters

Laurence Vincent Lapointe, enajstkratna svetovna prvakinja, je suspendirana, dokler postopek ne bo zaključen. Mednarodna kajakaška zveza (Icf) ni izdala imena substance, ki ga je test zasledil v telesu tekmovalke, je pa kanadska kajakaška zveza sporočila, "da obstaja možnost, da je bila substanca zaužita nevede oziroma kot del prehrane."

"Šokirana sem in povsem obupana, saj sem športnica, ki je vedno zagovarjala čisto pot do uspeha. Nikoli ne bi zastavila svojega imena ali kariere, da bi izboljšala športne dosežke in naredila razliko pred tekmicami. Odkar sem pred dnevi izvedela za rezultate, sem v sodelovanju z odgovornimi ljudmi naredila vse potrebno, da dokažem svojo nedolžnost," je povedala Kanadčanka.

Sedemindvajsetletna Laurence Vincent Lapointe je specialistka za sprinte. V kanuju enosedu je na 200 metrov osvojila šest zlatih medalj, štiri ima v disciplini C2-500 in eno v C1-5000.