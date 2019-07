Dopinška kazen za avstrijsko gorsko kolesarko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kollmann-Forstnerjeva je leta 2018 osvojila srebro na svetovnem prvenstvu, leto prej je bila zlata na evropskem prvenstvu.

Avstrijska športnica naj bi se posluževala krvnega dopinga, pri njej so našli rastni hormon norditropin, ki ga je tudi uporabljala, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Gorska kolesarka ne sme nastopati do 27. maja 2023. Ostala je tudi brez vseh dosežkov po 1. novembru 2016, vrniti bo morala nagrade, medalje in denar.

Dopinška afera Aderlass je izbruhnila med letošnjim SP v Seefeldu, v osrčju te so nemški zdravnik Mark Schmidt iz Erfurta in trije njegovi sodelavci. Doslej se je v javnosti pojavilo 15 športnikov, ki naj bi si pomagali z nedovoljenimi sredstvi. Med njimi sta osumljena tudi slovenska kolesarja Kristijan Koren in Borut Božič.

Med vsemi osumljenci najbolj izstopa ime zdaj že 45-letnega italijanskega kolesarskega zvezdnika Alessandra Pettachija, ki je v karieri zmagal na šestih etapah francoskega Toura, 22 etapah Gira d'Italie in 20 etapah španske Vuelte. Kariero je končal leta 2015.