Športnica za čisto desetko, ki se je bojevala tudi s hudo depresijo #video

Nadia Comaneci je prvovrstni podvig uspel leta 1976 na olimpijskih igrah v Montrealu, ko je svojo prvo desetko dobila na dvovišinski bradlji. Na tistih igrah je za svoje vaje pozneje dobila še šest desetk. Kot so nekateri dejali, so morali zaradi nje spremeniti pravila, saj so bile njene vaje nad takratnimi pravili. V Montrealu je osvojila pet olimpijskih medalj. Tri zlate, eno srebrno in eno bronasto.

Njena življenjska pot je bila vse prej kot lahka. Od otroške zvezdnice in državne ikone do pozneje politične zapornice romunskega režima, kateremu je vladal takratni diktator Nicolae Ceaușescu.

Nadia Comaneci nikoli ni želela gledati na semafor. Foto: Gulliver/Getty Images

Rodila se je 12. novembra leta 1961 v majhnem in revnem mestu Onesta. Bila je izjemno živahen otrok in že na otroškem igrišču je delala popolna kolesa in druge gimnastične prvine, ki so navadno ostale neopažene. A ravno v tistem času se je Bela Karolyi, znameniti trener, v njenem kraju odločil odpreti gimnastično šolo. Po šolah je iskal nadarjene otroke. Nadio je takoj opazil in bil nad njo navdušen. Ko je želel pristopiti k njej, je ravno zazvonil šolski zvonec in ušla mu je v razred. Hodil je iz razreda v razred, dokler je ni našel. "To je bil zelo pomemben trenutek v mojem življenju," je pred časom za Sports Illustrated povedal Karolyi.

Trenirala je več, kot so od nje pričakovali

Kot šestletno dekle je ogromno trenirala. Na treningih je bila stroga disciplina in ni bilo enostavno. V telovadnici je kot majhno dekle dnevno preživela od šest do sedem ur, kjer je do podrobnosti pilila gimnastične elemente. Vseeno je bila telovadnica za Nadio zatočišče. To je bil tudi kraj, ki ji je pomagal pozneje pobegniti iz Romunije, kjer je v njenih časih vladal represivni komunizem.

Počasi in vztrajno je vadila in njeno garanje se je kmalu poplačalo. "Pravzaprav sem naredila več, kot so zahtevali od mene. Spominjam se, ko je Bela dejal, da bomo na gredi vadili pet vaj. Jaz sem jih delala sedem. Torej naredila sem lahko več, kot je želel. Ni mi bilo težko in nikoli se nisem pritoževala nad težkimi treningi," je v enem izmed intervjujev razlagala Comanecijeva.

V takratnem režimu v Romuniji ni imela nobenih privilegijev. Foto: Gulliver/Getty Images

Zgodovinski dogodek na olimpijskih igrah

Leta 1976 so bile poletne olimpijske igre organizirane v kanadskem Montrealu. Že štiri mesece pred tem je blestela na ameriškem pokalu in si kot 14-letno dekle prislužila olimpijsko vozovnico. Kljub svoji mladosti se ni zlomila pod pritiskom velikega tekmovanja. Ko je Comanecijeva nastopila, je bila v dvorani popolna tišina. Občudovali so jo, še bolj so bili očarani, ko so bili priča zgodovinskemu dogodku. Osemnajstega julija je bila na sporedu ekipna tekma, ko je romunska telovadka nastopila na dvovišinski bradlji.

Bila je živahen otrok (Nadia Comaneci na sredini). Foto: Gulliver/Getty Images

Comanecijeva je po izvrstno izvedeni vaji mirno čakala na svojo oceno in sploh se ni zavedala, da ji je uspel podvig, ki ji je pozneje spremenil življenje. Dobila je desetko in postala prva telovadka, ki je na olimpijskih igrah dobila najvišjo možno oceno.

"Nikoli nisem gledala semaforja, ker sem sama čutila, kako dobro sem izvedla vajo. In takrat sem si mislila, da sem jo naredila precej dobro." Ko se je vendarle obrnila proti semaforju, je bila na njem izpisana številka ena. Ljudem v dvorani je zastal dih, ko so videli tako nizko oceno, kar je bil ob tako popolni vaji nemogoče.

Semafor ni bil nastavljen za desetko

In res, bila je napaka. Semafor ni bil programiran za štirimestno število, da bi lahko izpisal desetko, saj to do takrat ni uspelo še nobenemu, sploh pa tega niso pričakovali od 14-letnega dekleta. Zmoto je pozneje razrešil uradni napovedovalec, ki je povedal, da je Nadia Comaneci dobila desetko. "Rekli so mi, da ocena 10.00 ni mogoča. Zato smo nastavili semafor le za trimestne številke," je za Guardian pred leti razlagal Daniel Baumat, direktor Swiss Timing, ki je na tistih olimpijskih igrah skrbel za rezultatske semaforje.

Unidos de Nadia Comaneci... Nota... 1⃣0⃣!! pic.twitter.com/8CF4jz4fW3 — Jogos Olímpicos (@JogosOlimpicos) February 13, 2018

Nobena gimnastičarka je ne bo mogla premagati

S tem je Nadia za vedno postala najmlajša tekmovalka, ki ji je uspel ta podvig. Pozneje so namreč pri mednarodnem olimpijskem komiteju postavili pravilo, da mora športnik imeti vsaj 16 let, če želi nastopiti na olimpijskih igrah, kar pomeni, da njenega rekorda ne bo mogla preseči nobena izmed tekmovalk.

Po OI v Montrealu se je njeno življenje obrnilo na glavo. Foto: Gulliver/Getty Images

Slava, pritiski in poskus samomora

Po tem uspehu je bila razglašena za športnico leta, doma je postala nacionalna ikona in od takratnega predsednika dobila posebno priznanje. Po velikem uspehu in slavju je njeno življenje ušlo izpod nadzora.

Leto za tem je končala v bolnišnici. V svetu je odjeknila novica, da je olimpijska junakinja iz Montreala želela narediti samomor, potem ko je spila veliko količino detergenta. Enostavno ni prenesla vsega pritiska. Posledično je pridobila veliko kilogramov in bila je le še bleda senca nekdanje Nadie Comaneci. Romunska vlada jo je zaradi nerazumljivih razlogov tudi ločila od njenega trenerja Bela Karolyi in stvari so se samo še poslabšale. Padla je v hudo depresijo, iz katere se je komaj izvlekla.

Kmalu po OI v Moskvi se je zanjo začela nočna mora Bela Karolyi, v ozadju, je bil najbolj zaslužen za njene uspehe. Foto: Gulliver/Getty Images

Pozneje se je znova povezala s trenerjem Karolyjem in štiri leta pozneje na OI v Moskvi znova zablestela. Osvojila je dve zlati in dve srebrni medalji. Kmalu za tem sta trener Bela Karolyi in njegova žena Marta prebegnila v ZDA, za Nadio pa se je začela nočna mora.

"Moje življenje se je drastično spremenilo, ko je Karolyi prebežal v ZDA. Nisem smela več zapustiti Romunije. Kadar me je gimnastična zveza dala na seznam, so moje ime prečrtali. Počutila sem se kot zapornik, pravzaprav sem vedno bila."

Privilegiji, ki jih po navadi dobijo nacionalni heroji, so bili pri njej le pobožne želje. "Živela sem tako kot vsi drugi … Prav tako sem morala stati v vrsti in policija me je vseskozi spremljala. Nisem imela nobenega denarja in nobenih ugodnosti," je pred leti razlagala nekdanja romunska telovadka.

Nadia Comaneci danes živi v ZDA. Foto: Gulliver/Getty Images

Leta 1989 je pobegnila v ZDA, kjer živi še danes

Zato je kmalu začela razmišljati, da bi prebegnila v ZDA. Leta 1989, nekaj tednov pred padcem režima Nicolaeja Ceaușescuja, je po šestih urah hoje v mrazu, mimo oboroženih straž, bodečih žic prebegnila na Madžarsko in pozneje v ZDA, kjer se je poročila in živi še danes. V Oklahomi imata skupaj z možem gimnastično akademijo.