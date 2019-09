Japonskim judoistom zadnja medalja na domačem SP

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Japonski judoisti so ekipni svetovni prvaki. Foto: Reuters

Japonska je zmagovalka mešane ekipne tekme svetovnega prvenstva v judu, ki ga je v zadnjih dneh gostil Tokio. V finalu je bila boljša od Francije, bron so osvojili Rusi in Brazilci. Slovenija na zadnji preizkušnji SP ni tekmovala.

Japonska je na koncu bila najboljša država po številu odličij, saj je osvojila štiri posamične in eno ekipno zlato ter šest srebrnih in pet bronastih medalj. Druga je bila Francija s tremi zlatimi in dvema bronastima kolajnama v posamični ter eno srebrno v ekipni konkurenci.

Pod najboljša slovenska rezultata SP sta se podpisali Tina Trstenjak v kategoriji do 63 kilogramov in Klara Apotekar v kategoriji do 78 kilogramov, obe sta bili peti.

