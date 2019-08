Klara Apotekar je v polfinalu SP v Tokiu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Evropska prvakinja Klara Apotekar se je na svetovnem prvenstvu v Tokiu v kategoriji do 78 kilogramov uvrstila v polfinale. Tam bo njena tekmica izkušena 28-letna branilka naslova in domačinka Shori Hamada.

Apotekarjeva in Hamada sta se v karieri pomerili dvakrat. Japonka je bila boljša lani v četrtfinalu svetovnega prvenstva v Bakuju in leto prej na grand slamu v domačem Tokiu. Morda bo Apotekarjevi s kakšnim nasvetom na pomoč priskočila njena sestra Ana Velenšek, ki je Hamado v Tokiu pred štirimi leti že premagala.

V hramu japonskega juda, v Budokan Areni v parku v neposredni bližini cesarske palače, je Apotekarjeva, ki je avgusta dopolnila 22 let, najprej po hitrem postopku opravila z Marie Branser iz Konga, ki jo je predčasno poslala s tatamija po vzvodu v parterju.

Večji zalogaj je bila 23-letna Nemka Anna Maria Wagner, lani bronasta na EP v Izraelu. Devetouvrščena tekmovalka s svetovne lestvice je letos nastopila na petih tekmah za grand slam in grand prix, se na vseh uvrstila na stopničke in napovedala dobro predstavo.

Tekmovalki se dobro poznata, v prednosti pa je bila leto starejša Nemka, ki je na preteklih petih medsebojnih srečanjih zmagala kar štirikrat. V izredno izenačenem dvoboju je bila varovanka Marjana Fabjana na pragu zmage nekaj sekund pred koncem rednega dela, ko je sodnik zahteval ogled posnetka za morebiten vazari, a sta morali borki v podaljšek.

V zlati točki je Nemka hitro prejela še drugi opomin, kljub temu pa se je morala slovenska zmagovalka evropskih iger v Minsku truditi dodatne tri minute in 16 sekund, preden ji je uspel odločilen met za napredovanje.

V boju za četrtfinale je morala Celjanka premagati še bronasto z azijsko-pacifiškega prvenstva, Korejko Hyun Ji Yoon. Tri leta starejša tekmica je bila na blazini na videz brez možnosti, kljub temu pa se je borba prelevila v napeto srhljivko.

Najprej je Apotekarjeva dobila opomin, ker je tekmico nesrečno zadela s prstom v oko. Za trenutek je na semaforju zasvetil celo rdeči karton, ki pomeni diskvalifikacijo. Minuto in 20 sekund pred koncem pa je Korejka slovensko borko presenetila z metom za vazari.

A kar 186 centimetrov visoka pripadnica Slovenske vojske je potrdila, kar je ves čas kazala na tatamiju, ter 43 sekund pred gongom končno le vrgla tekmico, metu za vazari pa za predčasno zmago dodala končni prijem.

Četrtfinalna tekmica je bila nato srebrna z azijsko-pacifiškega prvenstva, Kitajka Ma Zhenzhao, ki je pred tem v prvem nastopu presenetila drugo nosilko, evropsko in svetovno podprvakinjo Guusje Steenhuis iz Nizozemske. V prejšnjih obračunih je vsaka od tekmovalk zmagala po enkrat, tokrat pa je imela Apotekarjeva tudi malce športne sreče, saj si je tekmica poškodovala koleno, se sicer trudila, a po treh minutah in pol prejela še tretji opomin in izgubila.

V soboto bosta Slovenijo zastopala še dva tekmovalca. V kategoriji nad 78 kilogramov bo nastopila Ana Velenšek, v moški kategoriji nad 100 kilogramov pa Vito Dragić.