Tudi "turškemu" Žganku se v Tokiu ni izšlo

Mihael Žgank, ki je še na SP 2017 osvojil odličje za Slovenijo, je v prvi borbi premagal Kenijca Johna Kirimija, v drugi pa Belorusa Jahorja Varapajeuja.

Naslov svetovnega prvaka v tej kategoriji je osvojil Nizozemec Noel van 't End.

Rezultati, SP v judu (Tokio)



- moški, do 90 kg:

1. Noel van 't End (Niz)

2. Shoichiro Mukai (Jap)

3. Axel Clerget (Fra) in Nemanja Majdov (Srb)



- ženske, do 70 kg:

1. Marie Eve Gahie (Fra)

2. Barbara Timo (Por)

3. Margaux Pinot (Fra) in Sally Conway (VBr).





