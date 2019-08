Trstenjakova priznala napako, a dodala: Ni bilo namerno

"Želela sem izvesti tehniko, met. Japonka se je izmaknila in posledično je izpadlo kot je. Na koncu je šlo za nedovoljeni vzvod," je dejala Celjanka in dodala, da prav te tehnike ne izvaja pogosto. "Škoda, da sem se odločila zanjo."

Dopoldan je s tremi prepričljivimi zmagami napovedala drugačen razplet. "Počutila sem se močno. Borbe dopoldan morda niso bile najlepše, a zelo suverene. Na žalost je nato prišel polfinale, ko sem ostala brez tekme za bron," je še povedala tekmovalka, ki kot olimpijska prvakinja na kimonu še vedno nosi zlati napis.

Miku Toshiro tako ostaja nerazrešljiva uganka za tekmovalko, ki vadi na Lopati pri Celju, saj je dvakratna svetovna prvakinja dobila tudi deveti medsebojni dvoboj. Za oceno današnjega dvoboja Trstenjakova poudarja, da je bil dvoboj za to prekratek. "Prva minuta še ni vse, kar se pokaže. V tretji ali četrti minuti bi se lahko zgodilo povsem kaj drugega. Tudi sama sem imela za to borbo pripravljenih še nekaj tehnik, a do tega danes ni prišlo."

Marjan Fabjan: Tega svojih tekmovalk ne učim

"Tina tega zanesljivo ni naredila namerno. Tega svojih tekmovalk ne učim. Vse, kar se učimo, ima nek namen in učinek. Nikakor nismo želeli nasprotnice poškodovati," je izpostavil tudi njen trener Marjan Fabjan.

Marjan Fabjan je stopil v bran svoje varovanke. Foto: Žiga Zupan/Sportida

O samem poteku akcije pa je dodal: "To je bila stoječa tehnika in nisem še videl, da bi lahko iz te tehnike delal vzvod. To seveda je diskvalifikacija. A po drugi strani se je treba vprašati, zakaj je Japonka držala Tino za kimono. Tina se je zato morala braniti, ko je šla akcija naprej, da bi preprečila nadaljevanje v parterju, saj bi bilo to zanjo lahko nevarno."

Zadovoljen pa je bil Fabjan z dopoldanskim delom. "Danes je bila morda zrela za veliko več, če bi upoštevala vse, kar sva se zmenila. Morda je težava tudi ta, da v zadnjih dneh zaradi moje bolezni nismo sodelovali."

Fabjan se bo zdaj skoncentriral na nastopa Klare Apotekar in Ane Velenšek. "V vsakem primeru obe čakata borbi z Japonkami. Ana nujno potrebuje zmago, pri Klari pa se ponuja priložnost za repasaž. Bomo videli, kaj bo, a bo težko, saj so odlične tudi druge tekmovalke. Danes sem videl nekakšno rešitev in vsaj bron, saj je bila Nemka najlažja med preostalimi nasprotnicami."