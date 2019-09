Fabjan je pričakoval več: Očitno smo vložili premalo dela

Peti mesti Tine Trstenjak v kategoriji do 63 kg in Klare Apotekar do 78 kg sta slovenski izkupiček na letošnjem svetovnem prvenstvu v judu v Tokiu. Trener Marjan Fabjan ne skriva, da je kolajno pričakoval, a dodaja, da bo treba za to v prihodnje vložiti še več truda.

"Res sem pričakoval kolajni in glede na prikazano tukaj bi bili lahko celo dve, če bi tekmovalki malo bolj stisnili. Na tatamiju sta sicer dali vse od sebe, a očitno smo naredili malo premalo dela," je po prvenstvu povedal Marjan Fabjan, vajen velikih uspehov, saj se slovenski judoisti s svetovnega prvenstva brez odličja vračajo prvič po letu 2009.

Celjski strokovnjak je bil neposredno po nastopih seveda najbolj pod vtisom poraza Ane Velenšek v tretjem krogu najtežje ženske kategorije. "Za ta dvoboj lahko rečem, da je cela dvorana videla nedovoljene prijeme in udarce z roko v glavo proti Ani, in to brez kazni. Tina je bila za enake zadeve kaznovana. Saj bom požrl to, a ne morem stalno."

Svoje je očitno dodalo dejstvo, da je bila tekmica z Japonske in tekma v hramu japonskega juda dvorani Nippon Budokan. "Japonce zelo spoštujem, tako kulturo kot navade. A sodili niso Japonci. Tujci bi radi naredili dober vtis pri publiki in drugih, a na ta način se sramotijo."

S 5. mestom sta bili odličju najbližje Tina Trstenjak in Ana Velenšek. Foto: Sportida

A prav japonske borke so bile usodne za njegove najboljše tekmovalke Tino Trstenjak, Ano Velenšek in Klaro Apotekar, pa tudi nekdanjega varovanca Adriana Gomboca.

"Pripravljali smo se tudi nanje, a očitno nismo vložili dovolj truda in vsega drugega, kar bi bilo treba. Zmanjkalo nam je tako malo vzdržljivosti kot taktične priprave. Seveda pa pri pripravi nisem razmišljal samo o Japonkah, saj takega žreba nisem pričakoval."

O nastopih pa je dodal: "Tina je nekatere novosti razkrila že na tekmi v Zagrebu, bila tam v dvoboju z Japonko uspešna, a očitno Japonci dobro in hitro analizirajo vse. Klara Apotekar je bila dopoldan prava, v finalnem delu pa je borbe spremenila. Morda je napaka tudi moja, ker sem ji dal preveč počitka in je šla v popoldanski del malo zaspana in raztresena. Ana pa se je borila, kot sva se dogovorila, a proti sodnikom ne morem nič."

Vito Dragič se je prebil v tretji krog svetovnega prvenstva. Foto: Sportida

Potrebne bodo spremembe v mlajših kategorijah

V tretji krog sta se prebila še Adrian Gomboc in Vito Dragić, številni slovenski borci pa so se poslovili že po prvem krogu. "Imamo manjšo krizo, a jo bomo v naslednjem letu zanesljivo prebrodili. Za olimpijske igre se mi zdi, da velike krize ni. Nekaj bomo morali spremeniti v mlajših kategorijah."

S koncem svetovnega prvenstva pa se je že začelo tudi odštevanje do Tokia 2020. Za Slovence bo prva močnejša tekma nastop na grand slamu konec oktobra v Abu Dabiju.

"Tekme se bomo udeležili z vsemi najboljšimi in skušali osvojiti tiste točke za olimpijske igre, ki jih potrebujemo. Točke bodo pomembne tudi za svetovno lestvico, da bodo tekmovalke med osmerico in imele prednost v žrebu," pravi Fabjan.

Ta bo še kako pomemben za olimpijske igre, kjer bi Fabjan lahko postavil nov mejnik v slovenskem športu in postal prvi trener, ki se z iger vrača z odličjem že petič zapored. "Jaz o tem ne razmišljam. Svoje delo bom opravil, potem pa bo, kar bo," je še povedal trener in opozoril, da počasi prihaja čas, ko se bo moral umakniti iz tekmovalnega juda.

