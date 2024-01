Slovenski vaterpolisti do prve zmage na EP

Vaterpolisti Slovenije so na evropskem prvenstvu v Dubrovniku v tekmi za razvrstitev od 13. do 16. mesta premagali Malto z 10:8 (2:2, 4:3, 2:1, 2:2). V soboto se bodo ob 13.30 s Slovaško pomerili za končno 13. mesto.

Slovenski vaterpolisti so na prvenstvu v Dubrovniku po pričakovanjih igrali tekmo za razvrstitev med 13. in 16. mestom. Za razliko od prejšnjih tekem s Slovaki, Romuni in Nizozemci pa je bil tokrat pristop mnogo boj trši in želja večja, kar je bilo vidno od samega začetka. Z zmago so si Slovenci priigrali še eno tekmo s Slovaki.

Še pred letom in pol na enakem tekmovanju v Splitu so Maltežani Slovence odpravili s 13:9. Tokrat pa so Slovenci z dobro igro poskrbeli za prvo vaterpolsko zmago po domačem prvenstvu leta 2003 v Kranju. Malteško mrežo je že v prvem napadu načel Aleksander Cerar, na 2:1 je povišal Aljaž Troppan, razlika pa bi bila lahko še višja, a je že pred tem kapetan Jaša Kadivec zapravil petmerovko.

Uvod v drugi del ni obetal dobrega, saj je Malta ušla na 4:2, a je najprej v kritičnih trenutkih zadel Kadivec, nato pa do glavnega odmora kar trikrat Troppan in Slovenija je šla na menjavo strani z minimalnim vodstvom.

Ko sta v tretjem delu Vukašin Stefanović in najmlajši v ekipi Miha Šantak povišala na 8:5, vratar Jure Beton pa je nato v dvoboju 1:1 zaustavil še malteški protinapad, je bilo jasno, da je zmaga blizu.

Tudi v zadnjem delu je blestel Beton, Stefanović pa je slabe štiri minute pred koncem zadel za novih +3. Potem, ko je Kadivec povišal celo na 10:6, so Slovenci z dolgimi napadi tekmo zanesljivo privedli do konca, pa čeprav so Slovaki poraz vendarle nekoliko ublažili.

Že pred tem je Slovaška v drugi tekmi tega dela tekmovanja ugnala Izrael s 15:9.

