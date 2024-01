Slovenci brez možnosti proti Nizozemcem

Slovenci so na zadnji tekmi skupinskega dela visoko izgubili z Nizozemci in vknjižili še tretji poraz.

Slovenci so na zadnji tekmi skupinskega dela visoko izgubili z Nizozemci in vknjižili še tretji poraz. Foto: Aleksander Sokler

Slovenska moška vaterpolska reprezentanca je izgubila tudi tretjo tekmo evropskega prvenstva. Od Slovencev so bili s kar 23:7 boljši Nizozemci, ki so končali na drugem mestu. Na prvem so Romuni, ki so prvi del tekmovanja opravili s tremi zmagami.