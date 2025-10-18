Slovenci igrajo za zgodovinski finale, kjer so že Francozi

Slovenska moška namiznoteniška reprezentanca ima možnost, da se prvič v zgodovini uvrsti v finale evropskega prvenstva. V Zadru je že osvojila najmanj bronasto kolajno in ponovila uspeh iz leta 2017, ko si je v Luksemburgu prav tako delila tretje mesto. Še za korak več pa bo morala premagati Romunijo. Ta je v četrtfinalu po maratonskem boju s 3:2 presenetila branilko naslova Švedsko.

V dvoboju med Slovenijo in Romunijo so možnosti izenačene. Veliko bo odvisno od Darka Jorgića, ki na prvenstvu še ni izgubil dvoboja, z romunskimi igralci pa je že imel težave. Če bi Hrastničan osvojil dve točki, bi bila naloga lažja, tako Deni Kožul kot Bojan Tokić sta že dokazala, da sta sposobna prispevati tretjo.

Francozi prvi polfinalisti

Francoska reprezentanca je medtem že postala prvi finalist. V polfinalu, ki so ga mnogi poimenovali finale pred finalom, je s 3:1 ugnala Nemčijo. Francozi v finalu evropskih prvenstev niso igrali že od leta 1998, ko so tudi osvojili enega od svojih treh naslovov. Proti Nemcem, devetkratnim prvakom, so po prvem posamičnem dvoboju zaostajali, Benedikt Duda je namreč premagal Alexisa Lebruna. Za končni razplet je odločilen drugi dvoboj, v katerem je Patrick Franziska po petih nizih klonil proti Felixu Lebrunu. Simon Gauzy je nato ugnal Dang Quija, zadnjo točko za Francoze pa je z zmago proti Dudi prispeval Felix Lebrun.

Znan je tudi prvi finalist pri ženskah. To je Nemčija, ki je bila s 3:0 boljša od Portugalske. Nemke, ki so v predtekmovalni skupini premagale tudi Slovenke, doslej v Zadru niso zgubile niti enega posamičnega dvoboja. V finalu bodo igrale z zmagovalkami obračuna med Romunijo in Nizozemsko.