Slovenska judoistka Kaja Kajzer prekinila spletni molk

"Olimpijske igre. Sanje vsakega športnika. Na njih sem nastopila drugič. Cilj in želja je bila medalja. Po končanem nastopu pa šok, praznina, nemoč, sram, jeza, razočaranje. Neizpolnjene, podrte sanje. Ampak…

ZELO SEM PONOSNA NASE‼️ Zakaj? Le sama dobro vem, čez kaj vse sem šla. Koliko preizkušenj, ovir me je čakalo na poti. Kolikokrat sem skoraj vrgla puško v koruzo. In marsikdo bi jo. Tudi jaz bi jo, če ne bi imela ob sebi tako močne podpore.

Velikokrat sem se spraševala zakaj. Zakaj ravno jaz? Tega si ne zaslužim! Usoda včasih izbira čudne poti, ki jih ne moremo razumeti. Prepričana pa sem, da bo moje trdo delo, disciplina, odrekanje, žrtvovanje… enkrat, nekje poplačano!

Neizmerno sem hvaležna za vso vašo podporo, vsako lepo besedo, željo, čestitko. Ponosna sem, da zastopam barve Slovenije," je zapisala, poleg pa objavila fotografijo, na kateri je ovita s slovensko zastavo.

Psihologi svetujejo: Ne berite komentarjev na spletu

Športniki so večkrat deležni negativnih komentarjev na spletu, o tem je nedavno spregovorila tudi jamajška sprinterka Junelle Bromfield, psihologi pa jim v takih primerih svetujejo, naj se izognejo prebiranja komentarjev.

"Športnikom vedno svetujemo, naj ne prebirajo komentarjev, ker jih bodo zagotovo prizadeli, in naj telefone in družbena omrežja pred tekmo umaknejo. Tudi če so deležni sporočil s pohvalami ali pričakovanji zmage, jih to pred tekmo lahko preveč obremeni in jim jemlje fokus, ki bi sicer moral biti usmerjen v tekmo, v taktiko in tehniko, ne pa v zmago, saj dober nastop potencialno vodi do zmage.

Z vidika psihološke priprave športnikom in športnicam vedno svetujemo, naj se pred tekmo distancirajo od družbenih omrežij, seveda pa tudi po tekmi nikomur ne koristi prebiranje sporočil, polnih gneva, ki jih nekateri ljudje iz lastnih vzgibov, ki imajo različne vzroke, izlivajo na družbenih omrežjih," je v nedavnem pogovoru za Sportal povedala performance psihologinja Eva Kovač.

Športnikom na terapijah ali v sklopu psihične priprave svetujejo še, naj upoštevajo zgolj sporočila in mnenja kroga ljudi, ki so jim pomembni, medtem ko naj pri ostalih enostavno potegnejo črto, saj ti ljudje zanje niso referenca in njihovo mnenje zanje ni pomembno. "Dejstvo je, da vsem ljudem ne moreš ustreči in ustrezati, zato si najdeš ljudi, katerih mnenje upoštevaš, poslušaš in ceniš," še poudarja Kovačeva.

