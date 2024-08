Jamajška sprinterka Junelle Bromfield je spregovorila o zlorabi, ki jo je utrpela med olimpijskimi igrami v Parizu zaradi razmerja z novopečenim olimpijskim prvakom v teku na 100 metrov, Američanom Noahom Lylesom. Šestindvajsetletno šampionko so Jamajčani nadlegovali na družbenih omrežjih in jo označili za "prodano dušo", poroča Reuters.

Junelle Bromfield, ki ima z jamajško štafeto kolajne tako s svetovnih prvenstev kot z olimpijskih iger, je bila zaradi razmerja z Noahom Lylesom tarča spletnih groženj.

"Več tednov me ustrahujejo na spletu. Iskreno sem mislila, da smo rasizem na Jamajki prestali, še posebej kot narod, ki je poln temnopoltih ljudi," je Bromfield, ki je zadnji dve leti v razmerju z Lylesom, zapisala na družbenih omrežjih.

Jamajški sprinterki v Parizu ni uspelo napredovati dlje od polfinala teka na 400 metrov, je bila pa članica jamajške štafete 4 x 400 metrov, ki je osvojila srebro na svetovnem prvenstvu leta 2022 in bron na olimpijskih igrah v Tokiu leta 2021.

Novi olimpijski prvak v teku na 100 metrov ji je odločno stopil v bran. Lyles je zapisal, da je še bolj impresivno kot njeni športni dosežki to, kako se je soočila z nespoštovanjem in sovraštvom do nje iz lastne države. "To žensko so napadli ljudje, ki je nikoli niso srečali, nikoli slišali njenega imena, nikoli videli njenega nasmeha ali slišali, v kaj verjame," je zapisal Lyles.

