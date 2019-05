Slovenki v San Remu branita evropski naslov

Tina Mrak in Veronika Macarol, ki sta bila lani izbrani za najboljšo slovensko ekipo leta, bosta od 9. do 14. maja na evropskem prvenstvu v San Remu branili lani osvojeni naslov. Na zadnji tekmi pred EP, na svetovnem pokalu v Genovi, se jima po 12. mestu ni uspelo uvrstiti v regato za medalje najboljše deseterice. Med prijavljenimi sta v moški floti 470 tudi Rok Verderber in Matej Paninšič.

Na tretji tekmi svetovnega pokala v sezoni v Genovi sta Mrakova in Macarolova regato za medaljo zgrešili za eno samo točko. Potem sta se na kratko odpravili v domovino in se na pot v Italijo ponovno odpravili 30. aprila ter v San Remu opravili še zadnje priprave pred EP.

"Testiranje in spoznavanje prizorišča v San Remu je bilo uspešno, počasi napredujeva. Tu sva že teden dni, razmere so bile odlične za jadranje. Večinoma je prevladoval veter z morja, ki je proti poznemu popoldnevu postajal močnejši. Včeraj je bilo tako tudi 15 vozlov, idealno za treninge. Zjutraj je bilo nekaj časa manj vetra, in je val z odprtega morja na začetku delal malo težav, predvsem v vožnji v veter. S treningi pa sva to že precej izboljšali in popravil, zato so občutki na jadrnici že boljši," je krmarka Tina Mrak sporočila iz San Rema.

Prvič končali sezono med najboljšimi tremi

Skušala bosta prehiteti 41 posadk. Tam bo danes odprtje prvenstva in zadnje meritve pred sredinim uradnim treningom, v četrtek pa bodo na programu že prvi kvalifikacijski plovi EP. Regata za medalje bo v torek, 14. maja.

"Čakajo nas še zadnji treningi in meritve jadrnice. Priprave na EP so bile zelo pozitivne in kvalitetne. Prvi dan prvenstva, kot sva že velikokrat poudarili, je treba začeti kar najbolje in odločno. Na startni listi je 42 posadk, tudi vse najboljše evropske in bo konkurenca zelo močna. Želiva odjadrati kar najbolje in to dokazati že v četrtek s prvimi regatami," je dodala Mrakova.

Z Veroniko Macarol sta v začetku meseca na 50. jadralni regati princese Sofije v morju pred špansko Palmo de Mallorco zasedli končno tretje mesto. S tem sta na tem močnem tradicionalnem tekmovanju, na katerem so nastopile vse najboljše posadke sveta, prvič v sezoni končali med prvimi tremi. V začetku februarja sta na svetovnem pokalu v Miamiju, kjer sta lani zmagali, zasedli šesto mesto.

Sta že dolgo v svetovnem vrhu, s tretjega mesta na prejšnji svetovni lestvici sta trenutno nekoliko nazadovali in sta peti. Še naprej vodita Japonki Ai Kondo Yoshida in Miho Yoshioka, svetovni prvakinji, drugi sta svetovni podprvakinji Španki Silvia Mas Depares in Patricia Cantero Reina, tretji sta Kitajki Mengxi Wei in Haiyan Gao. Pred slovensko posadko sta še Britanki Hannah Mills in Eilidh McIntyre na četrtem mestu. Krmarka Millsova je olimpijska zmagovalka, ki pa za razliko od OI v Riu de Janeiru sedaj nastopa z drugo flokistko, z McIntyrevo.

Seznam podvigov se pridno polni

Foto: Sportida Tina Mrak in Veronika Macarol sta maja lani na EP v bolgarskem Burgasu osvojili zlato medaljo in ponovili uspeh iz leta 2015. V regati najboljše deseterice za medalje, ki šteje dvojno, sta bili drugi in sta prepričljivo osvojili drugi naslov prvakinj stare celine. Slovenki sta prvenstvo začeli z zmago v prvem plovu, v drugem in tretjem plovu pa sta jadrali nekoliko slabše in padli na osmo mesto. V nadaljevanju sta do prepričljive zmage stopnjevali svoje dosežke.

Po predzadnjem dnevu sta imeli 54 točk in bili 13 točk pred drugouvrščeno izraelsko posadko, a v zadnjem plovu nista ničesar prepustili naključju in sta z drugim mestom v zaključni regati po juliju 2015 in prvenstvu Aarhusu še drugič stopili na najvišjo stopničko zmagovalnega odra. Aprila 2016 sta na EP na španski Mallorci osvojili bronasto kolajno. Maja 2017 v Monaku pa nista mogli nastopiti in braniti brona, saj je bila Macarolova poškodovana.

S tretjim mestom v Solunu leta 2017 sta dosegli največji uspeh na svetovnih prvenstvih, leta 2016 pa sta bili v Riu de Janeiru do zadnjega v boju za olimpijsko medaljo, na koncu pa sta zasedli šesto mesto.