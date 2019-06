Slovenci v trapu brez finala, poraz Jorgića in košarkarjev

Danes čaka boj za osmino finala še Bojana Tokića, njegov tekmec bo sedmi nosilec Avstrijec Daniel Habesohn.

Zelo dobro je v kvalifikacijah strelcev v disciplini trap glinaste golobe streljal Denis Vatovec. Zasedel je osmo mesto, za finale najboljših šestih mu je zmanjkal le en zadetek. Boštjan Maček je bil 25., v ženski konkurenci je bila Jasmina Maček deveta.

Drugi poraz so zabeležili košarkarji 3x3, po Belorusiji so izgubili tudi proti Estoniji, ki so bili boljši s 14:12, čeprav so sredi tekme že precej zaostajali.