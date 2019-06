Slovenci v četrtfinale evropskih iger, Mihalinčeveva in štafeta blizu kolajni

Za Slovenci so zaostali Romuni in Estonci.

V osmih posamičnih disciplinah sta zmagala Maja Mihalinec in štafeta 4x400 metrov v postavi Luka Janežič, Loro Mesec Košir, Jerneja Smonkar in Anita Horvat, druga je bila v teku na 110 metrov z ovirami Joni Tomičič Prezelj, tretja pa Neja Filipič v skoku v daljino.

Po prvem delu tekmovanja je imela Rusija 84 točk, Francija 64, Slovenija 58 in Italija 54, toda to ni bila končna razvrstitev, po tem točkovanju so izračunali še poseben časovni zaostanek, končni vrstni red je odločila mešana štafeta v teku na 800, 600, 400 in 200 metrov, tekmovalci so s tekom začeli glede na izračune čase in zaostanke za Rusi. V zasledovalni tekmi so nato Slovence, ki so nastopili v postavi Žan Rudolf, Tija Ocvirk, Jure Grkman in Maja Pogorevc, prehiteli Italijani.

Slovenci so nastopili v drugi od štirih skupin, za rezultate v posamični konkurenci je treba počakati na četrto, ki se bo končala okoli 20. ure. Od Slovencev sta v dobrem položaju Mihalinčeva in štafeta 4x400 metrov, ki sta v igri za kolajne.

Najboljši slovenski atlet Luka Janežič je tokrat nastopil v štafetnem teku. Foto: Vid Ponikvar

Tak format tekmovanja se v Minsku odvija prvič, zanimivo pa je tudi, da so svoj nov format preizkusili tudi tekmovalci v tehničnih disciplinah. Znotraj skupine so jih razvrstili na dve podskupini, v kateri so se merili v enem skoku ena na ena. Zmagovalci skupine so se uvrstili v dvoboj za prvo mesto, drugi za tretje in tretji za peto mesto.

"Ali je to pošteno ali ne, ne bi razglabljala, lahko pa rečem da ni lahko. Imaš samo en poskus, popravnega izpita ni, prestopa ne smeš narediti, vse to pa utruja glavo," nov format ni navdušil Filipičevo, ki tako kot vsi drugi še ni najbolj seznanjena, kako tekmovanje poteka.

"Ni nam bilo čisto jasno, kako bo vse potekalo. Trenerji so vsakdan prinesli kakšno novo informacijo," je dejal Jure Grkman, ki je tekmoval v teku na 100 metrov.