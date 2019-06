Ne skrbi ga, ker ve, kakšen pekel je prestal

"Zelo zadovoljen sem z borbama, a če ne zmagaš, pač nisi vesel. Napredek je velik, tudi fizično sem zelo dobro pripravljen, a to je nivo, kjer odločajo nianse," je po porazu optimistično dejal Prekmurec na začasnem delu v Ljubljani, seveda razočaran in jezen obenem zaradi poraza.

"Pridejo vzponi in padci in upam, da se bom vrnil močnejši, kot sem bil. Seveda sem si tudi tukaj želel kolajno, a glavni cilj vemo, kaj je. Čez dva meseca je na sporedu svetovno prvenstvo in vse to je pot do Tokia 2020. Upam, da se bom po tej krizi vrnil še močnejši, kot sem bil."

Zaradi sodnikov je spremenil borbo

Čez dva meseca bo nastopil na svetovnem prvenstvu. Foto: STA Vsaj letos sezona rezultatsko ni uspešna, a si varovanec trenerja Roka Drakšiča, ta je kolajno osvojil na evropskih igrah pred štirimi leti v Bakuju, s tem ne beli glave. "Vem, kaj sem delal in kakšen pekel sem na trenutke na treningih prestal. Prav zato me nič ne skrbi." Kot pravi, si želi le kratko pavzo: "Tako smo garali na trenutke, da sem imel včasih že polno glavo vsega. Mislim, da je treba glavo zato kdaj tudi dobro spočiti."

Pri dvobojih z Albancem Indritom Cullhajem in Italijanom Matteom Medvesom, ki ga je lani ugnal v finalu EP, pa se je ukvarjal predvsem s slednjim. Vsaj v uvodu je Adrian Gomboc situacijo nadzoroval. "Zaradi sodnikov sem spremenil borbo. Dobil sem kazen, ki je ne bi smel. Kasneje je bilo še nekaj podobnih odločitev in to vpliva na borbo."

Zdaj si želi predvsem počitka. Foto: Stanko Gruden, STA

S tem, da so vsi tekmovalci dobro pripravljeni, Gomboc ni povedal ničesar novega. Priznal pa je, da ga je tekmec s svojo tehniko presenetil. "Že pred tem je nekajkrat poskusil, na koncu pa jo je zelo dobro izvedel. Sam sem poskušal z napadom, nato pa je res lepo zaključil akcijo, ki jo je nadaljeval iz mojega napada. Pred tem sem bil dve ali tri minute zelo suveren, dobro sem ga čutil v prijemu, je pa svojo aktivnost reševal z delom nog. Na koncu pa mi je res dobro pobiral dominantno roko in potem tudi sam nisem znal dobro nadaljevati borbe."