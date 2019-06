Štangarjeva v Minsku za bron

Odločilna je bila akcija minuto in 14 sekund pred koncem, po kateri so sodniki Maruši Štangar dosodili že ipon in predčasno zmago. Po pregledu posnetkov so oceno spremenili v vazari, ki pa jo je 21-letna Ljubljančanka obdržala do konca dvoboja in se Španki oddolžila za poraz v četrtfinalu letošnjega grand slamu v Bakuju.

V dopoldanskem delu v najlažji ženski kategoriji je bila varovanka trenerke Olge Štirba v uvodnem krogu prosta, nato pa se je pomerila s srbsko tekmovalko Andrejo Stojadinov. To je Štangarjeva v preteklih treh dvobojih ugnala, nazadnje letos v Antalyi. Tokrat pa je sledil šok po pol minute boja, saj so sodniki tekmici prisodili ipon in hitro zmago, nato pa po pregledu posnetka odločitev popravili. V podaljšku je Štangarjeva število zmag povišala na štiri.

V četrtfinalu je bila tekmica evropska prvakinja Rusinja Irina Dolgova. V izenačenem dvoboju je bila šele v podaljšku spretnejša Rusinja, ki si je z edino pravo akcijo priborila tesno zmago.

Gomboc izgubil uvodni dvoboj

Adrian Gomboc, prvak iz Tel Aviva 2018 v kategoriji do 66 kg, se je lahko v miru pripravil na dvoboj z Albancem Indritom Cullhajem, saj je imel Prekmurec srečo z žrebom in tako kot Štangarjeva preskočil prvo borbo. V drugi so do izraza prišle izkušnje varovanca Roka Drakšiča in uvodni dvoboj je tekmovalec Bežigrada dobil predčasno s končnim prijemom.

Evropski prvak Adrian Gomboc se je poslovil že v drugem krogu. Foto: Stanko Gruden, STA

Sledila je repriza lanskega finala iz Tela Aviva s 25-letnim Italijanom Matteom Medvesom. Gomboc je tekmeca suvereno nadzoroval v začetku dvoboja, imel skorajda narejeno tudi davljenje v parterju, s katerim bi tekmeca prisili v predajo in nekaj dobrih poskusov, da doseže točko. V zadnji minuti pa je tekmec z Apeninskega polotoka postajal nevarnejši in v podaljšku je presenetil reprezentanta Bežigrada za napredovanje v četrtfinale.

"Sodniki so spremenili potek borbe. Dobil sem neupravičen opomin in takrat se borba spremeni. Žal mi je. Bil sem dobro pripravljen, počutil sem se dobro, a judo ni le fizična priprava, saj so dobro pripravljeni vsi. Na koncu me je s svojo Italijan tehniko presenetil, zelo dobro jo je izvedel in to je to. Pred tem sem imel celo priložnost za zmago, a dela je res odlično. Imel sem ga v prijemu, imel sem ga tudi že v zraku, a obrnilo se je drugače," je po porazu povedal Gomboc.

Sedemindvajsetletni Andraž Jereb je v isti kategoriji najprej v podaljšku izločil Portugalca Sergia Oleinica. Žreb je napovedal težje nadaljevanje, saj je za preboj med najboljših osem in popoldanski del stal bronasti z lanskega SP in predhodnik Gomboca na evropskem prestolu 31-letni Ukrajinec Georgij Zantaraja.

Andraž Jerebu se je zataknilo pri preboju med najboljših osem. Foto: Stanko Gruden, STA

"Vedel sem, da moram ustaviti njegovo levo roko, kar mi je uspelo. V nadaljevanju sem imel celo nekaj priložnosti, a očitno tehnike izdelal premalo za oceno, a bila sva enakovredna. Tekmo je Zantaraja nato odločil po mojem napadu, ko je je zgrabil mojo roko, pripravil vzvod in tam rešitve ni," je dejal Jereb in odkrito priznal, da si je v Belorusiji želel več. "Super sem treniral in pokazal dober judo. Cilji pa so bili višji."

Kratka nastopa v kategoriji do 60 kilogramov

V kategoriji do 60 kilogramov sta bila slovenska nastopa kratka. Devetindvajsetletnega Matjaža Trbovca je z vazarijem ugnal 20-letni Azerbajdžanec Karamat Husejnov, ki v karieri večjih uspehov še nima, leta 2017 v Mariboru pa je postal mladinski evropski prvak.

David Štarkel je proti drugemu Azerbajdžancu Orhanu Safarovu na tatamiju zdržal dobro minuto. Nosilec dveh medalj s SP je nadzoroval dvoboj, po minuti in osmih sekundah pa mu je uspelo narediti odločilni met.

V kategoriji do 52 kg je Anja Štangar, ki se je po poškodbi in skoraj enoletni pavzi vrnila na blazine, po pričakovanjih dobila uvodni dvoboj z domačo borko Alesio Mlečko. V nadaljevanju pa je bil pred 23-letno Ljubljančanko velik zaloga, 30-letna Rusinja Natalija Kuzjutina, bronasta z olimpijskih iger v Rio de Janeiru. Ukrajinka je dvoboj v parterju ekspresno dobila.

"Imela sem težko operacijo kolena in dolgo okrevanje, zato sem z eno zmago zadovoljna. Za več mi manjka tekem. Rusinja je bila enostavno močnejša, obrnila me je in potem se iz tega položaja težko rešiš," je bila direktna mlada Ljubljančanka, ki jo zdaj čaka lov na točke za uvrstitev na olimpijske igre v Tokiu 2020 in naslednji veliki izziv bo grand slam v Budimpešti čez tri tedne.

V kategoriji do 57 kilogramov je bila poškodba 19-letne Kaje Kajzer, ki se vleče od priprav v Podčetrtku, prevelika ovira za zmago nad šest let starejšo Španko Jaione Equisoain. "Nisem imela svojega prijema, zato sem morala povsem spremeniti način borbe," je po porazu povedala tekmovalka Bežigrada, ki s spremenjeno taktiko ni našla poti za učinkovit judo.

Preberite še: