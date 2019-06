Judoisti v Minsku nastope končali že dopoldan

Enaindvajsetletni Martin Hojak je imel v kategoriji do 73 kg v uvodu kar nekaj težav z leto mlajšim Luksemburžanom Claudiom Nunesom dos Santosom, ki ga je ugnal tudi lani na SP v Bakuju. Za zmago je zadostoval met za vazari sredi dvoboja, nato pa sta imela oba tekmovalca v parterju priložnost, da predčasno odločita boj, z nekaj sreče pa je judoist ljubljanskega Bežigrada prednost obdržal.

Previsoka ovira za judoista iz prestolnice je bil v naslednjem nastopu Grk Georgios Azoidis, letos že tretji v Antalyi, ki je tekmo predčasno dobil z atraktivnim metom. "Res je izvedel dobro tehniko. Imel je dober gard, me prehitel in končalo se je, kot se je. Težko je kaj komentirati. Glede na vse poškodbe je bilo v redu, a zadovoljen res ne morem biti," je tekmi v Belorusiji komentiral Hojak.

Previsoka ovira za judoista iz prestolnice je bil v drugem nastopu Grk Georgios Azoidis. Foto: STA

V kategoriji do 63 kg je Slovenija že pred odhodom v Minsk zaradi poškodb ostala brez obeh najboljših bork, olimpijske prvakinje Tine Trstenjak in nadarjene Koprčanke Andreje Leški, ki vadi za Bežigradom. Mladinska evropska prvakinja Lia Ludvik se ob spremstvu generatorja slovenskih uspehov Marjana Fabjana kljub temu ni ustrašila premiere v članski eliti. Dobra polovica boja je bila dovolj, da je z atraktivnim metom za ippon "padla" osem let starejša Španka Cristina Perez Cabana.

A Ludvikovi tega nato ni uspelo ponoviti proti prav tako 26-letni Poljakinji Karolini Talach, ki je mlado Štajerko poslala s tatamija. "Nisem nezadovoljna, saj je to moja prva tekma in nabiram prepotrebne izkušnje. Prva borba je bila res dobra, v drugi pa mi je zmanjkalo nekaj zbranosti. Nisem dovolj verjela vase, a počasi spoznavam, kaj me v tej konkurenci čaka in to mi bo prišlo prav že naslednje leto," je po tekmi povedala mlada tekmovalka, ki je navdušena tudi nad nastopom v Minsku, saj je prvič del olimpijske delegacije, v kateri so ob judoistih še številni drugi slovenski športniki.

Pogačnikova predčasno zapustila borišče

Sedemindvajsetletna Anka Pogačnik v kategoriji do 70 kg pa je morala trd oreh streti že v uvodu. Na drugi strani tatamija je bila nekdanja evropska podprvakinja Francozinja Margaux Pinot. Pogačnikova v dvoboju ni bila podrejena, vseeno pa delala napake in po treh opominih predčasno zapustila borišče.

"Imela sem slab žreb. Francozinja je bila letos na velikih tekmah že dvakrat na stopničkah in manjkal mi je pravi napad, s katerim bi jo ogrozila. Vseskozi je bila hitrejša in nevarnejša, zato so sledile kazni," je po porazu povedala Gorenjka, ki se je iz celjskega Sankakuja vrnila v domači Triglav.

Posamični del tekmovanja se bo končal v ponedeljek, ko nastop čaka še četverico Slovencev - Davida Kukovico, Vita Dragiča, Klaro Apotekar in nosilko brona z zadnjih olimpijskih iger Ano Velenšek.

Preberite še: