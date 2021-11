Slovenci obstali v uvodnem krogu, zmaga Gruziji

Edino točko je Sloveniji priboril Narsej Lacković, Veronika Mohorič, Ana Škrabl, Tim Kelc in Nace Herkovič pa so svoje dvoboje izgubili in Zarji Tavčar sploh ni bilo treba na tatami, saj je bil dvoboj predčasno odločen.

Evropski prvaki so postali Gruzijci, ki so v finalu s 4:3 premagali Nizozemce, bron so osvojili Turki in Rusi.

Preberite še: