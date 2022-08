Selektor: Janja je dobila, po kar je prišla. A želel sem še več.

"Janja Garnbret je pokazala svoje, dobila to, po kar je prišla. Seveda sem hotel še več, Mii Krampl je malo zmanjkalo," je po zlatu in četrtem mestu slovenskih plezalk na evropskem prvenstvu v težavnosti povedal selektor Gorazd Hren.

Za športnimi plezalkami in plezalci sta prvi dve končni odločitvi. Po zaslugi kraljice vertikale Janje Garnbret se je Slovenija v Münchnu pozlatila. "Prvi del je za nami. Prvi zaključek je bil odličen. Janja je pokazala svoje, dobila to, po kar je prišla. Seveda sem želel še več, Mii Krampl je malo zmanjkalo, da bi bila na stopničkah. Imel sem željo, da bi imeli še kako tekmovalko več v finalu," je slovenske nastope v težavnosti pospremil selektor članske reprezentance v športnem plezanju Gorazd Hren.

Foto: Reuters "Verjel sem, da imamo lahko dvojne stopničke. Do samega finala je zelo dobro kazalo, da se bo tako zgodilo, a je bila Mia na koncu četrta. Je tako, kot je. Naslov evropske prvakinje imamo in tega se veselimo," je dodal.

"Pri balvanih sem zelo vesel, da je Jernej Kruder prišel v finale, zame je s tem kar izpolnil cilj, glede na to, kako se je odvijala njegova sezona. Definitivno bi si tudi tukaj želel še kakšnega fanta v finalu balvanov, žal se ni izšlo," pa je selektor ocenil nastope slovenskih plezalcev v balvanskem plezanju, ko je Kruder osvojil končno šesto mesto.

Kar nekaj razprav v zaodrju je bilo o zahtevnosti smer, zlasti moške v finalu balvanskega plezanja so bile zelo zahtevne ter predstavljale zelo težko uganko. Po mnenju selektorja so bile ženske smeri za težavnost "kar v redu". "Polfinalna smer za punce je bila od začetka naprej zelo intenzivna, finalna smer pa je bila dobra, ni pa bila odlična, zato ker se je mogoče smer malo vlekla. Kljub temu, da je bila smer zelo dolga, so punce, razen Janje, popadale kar dosti na istem mestu. Iz tega stališča mogoče ne najbolj posrečeno. Ampak punce so se razdelile, Janja pa je lahko pokazala, da je najboljša, to je bilo dobro."