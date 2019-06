Šaleharjeva in Ivanič za začetek praznih rok

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Na evropskih igrah v Minsku se je začel badmintonski turnir, ki šteje tudi za evropsko prvenstvo. Slovenijo zastopata Lia Štalehar in Miha Ivanič, oba sta prva dvoboja v predtekmovalni skupini izgubila brez dobljenega niza. Šaleharjevo je z 21:5 in 21:13 premagala Portugalka Sonia Goncalves, Ivaniča pa po ogorčenem boju s 24:22 in 21:18 Izraelec Mischa Zilberman.