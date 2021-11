Ivanič in Polančeva izpadla v četrtfinalu, ženska dvojica v finalu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Miha Ivanič in Petra Polanc sta na domačem turnirju serije Futures v Brežicah izpadla v četrtfinalu. Foto: Grega Valančič/Sportida

Najboljša slovenska igralca badmintona Miha Ivanič in Petra Polanc sta na domačem turnirju serije Futures v Brežicah izpadla v četrtfinalu. Oba sta bila na turnirju druga nosilca, Ivaniča je v boju za uvrstitev v polfinale z 21:16 in 21:12 ugnal Šved Albin Carl Hjelm, Polančevo pa z 21:16 in 21:19 Indijka Rhucha Sawant.