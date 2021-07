Gvatemalska senzacija OI povzroča pravo evforijo

Tam bi Cordon lahko osvojil šele drugo olimpijsko odličje za Gvatemalo v njeni zgodovini. Doslej je ta srednjeameriška država z okoli 17 milijonov prebivalcev osvojila le srebro v hitri hoji na 20 km v Londonu pred devetimi leti.

Cordon nastopa na svojih četrtih olimpijskih igrah, tokrat pa je prišel najdlje doslej. Zase kljub svojim letom pravi, da je otrok. "Še vedno igram kot otrok, pri tem uživam in se trudim po najboljših močeh," je dejal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

"Ko treniraš s srcem, se ti dogajajo lepe stvari v življenju"

V četrtfinalu je proti nepostavljenemu Južnokorejcu, ki je pred tem presenetil številko eno moškega badmintona Kentoja Momoto, hitro povedel, prednosti pa ni izpustil iz rok. Po zmagi se je zgrudil na tla in zjokal.

"Ko treniraš s srcem, ko treniraš s potrpežljivostjo, se ti dogajajo lepe stvari v življenju." Foto: Guliverimage

"Če primerjaš Gvatemalo s katerokoli državo v Evropi ali Aziji, ne boš mogel delati primerjave - to je naša realnost," je dejal. "Imamo pa eno skupno stvar - smo na istem, ko igramo s srcem," je dejal po zmagi. "Ko treniraš s srcem, ko treniraš s potrpežljivostjo, se ti dogajajo lepe stvari v življenju."

Starši ga ne spremljajo

Cordonovi nastopi so v Gvatemali povzročili pravo evforijo. Njegovi starši pa niso med tistimi, ki spremljajo njegove igre. "Sem 100-odstotno prepričan, da ne gledajo. Stara sta in nikoli v karieri me nista gledala. Pa ne zato, ker me ne bi imela rada, ampak ker postaneta živčna. Zato me spremlja le brat, ki jima nato pove, ali sem zmagal ali izgubil," je dejal.

Cordon, ki je svoje ime dobil po angleški nogometni legendi Kevinu Keeganu, se bo v polfinalu pomeril z boljšim v dvoboju med Dancem Viktorjem Axelsenom in Kitajcem Shi Yuqijem.