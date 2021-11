Slovenki v finalu priznali premoč prvima nosilkama

V posamični konkurenci sta zmagovalca postala 22-letni Indonezijec Andi Fadel Muhammad, ki se je na glavni turnir uvrstil iz kvalifikacij in je v finalu gladko z 21:13 in 21:12 premagal Italijana Giovannija Totija, ter Danka Simona Pilgaard. Slednja je imela v finalu težje delo, Indijko Rhucho Sawant, ki je na poti do finala v četrtfinalu ugnala tudi Slovenko, drugo nosilko, Petro Polanc, je ugnala v treh nizih.

Med posamezniki je v četrtfinalu izpadel tudi Miha Ivanič, prav tako kot Polančeva drugi nosilec, Slovenca je v dveh nizih ugnal Šved Albin Carl Hjelm. Od desetih Slovencev je v posamični konkurenci na glavnem turnirju 32 igralcev igral le še Miha Ivanič, ki pa je tudi takoj izpadel.

Uspešnejši so bili Slovenci v dvojicah. Šaleharjeva je poleg ženskih dvojic skupaj z Jako Ivančičem dobro igrala tudi v konkurenci mešanih parov, prišla sta do polfinala, kjer sta ju zaustavila poznejša zmagovalca Danca Maads Muurholm ter Clara Loeber. Danca, sicer poraženca v finalu, Jakob Hougaard in Frederikke Oestergaard, sta bila usodna tudi za dvojico Ivanič/Polanc, premagala sta ju v četrtfinalu.

V moških dvojicah sta nastopila Jaka Ivančič in Andraž Krapež, boljša od njiju sta bila po ogorčenem četrtfinalnem boju prva nosilca in končna zmagovalca, Danca William Kryger Boe ter Christian Faust Kjaer. Miha Ivančič in Domen Lonzarič nista premagala že prve ovire, tako kot tudi ne med ženskimi dvojicami Zoja Novak in Urška Polc.