Krapež in Polančeva državna prvaka v badmintonu

Krapež je v finalu z 21:16 in 21:8 premagal tretjega nosilca Miho Ivančiča, pred tem pa je izločil tudi prvega nosilca Miho Ivaniča, in sicer mu je ta dvoboj predal. Tretje mesto sta si razdelila drugi nosilec Žiga Podgoršek in Gregor Alič.

Polančeva je bila v finalu z 21:9 in 21:5 boljša od Anje Jordan, v polfinalu sta izpadli Špela Alič in Nika Arih.

Slednja je postala najuspešnejša tekmovalka prvenstva, saj je zmagala tudi v konkurenci obeh dvojic, v ženskih skupaj z Zojo Novak, v mešanih pa z Ivančičem. V moških dvojicah sta bila najboljša Gal Bizjak in Rok Kuprivec.

