Najboljši slovenski badmintonist v Milanu do četrtfinala

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najboljši slovenski badmintonski igralec Miha Ivanič je na mednarodnem prvenstvu Italije v Milanu nadaljeval niz solidnih dosežkov na turnirjih evropske serije. Šesti nosilec se je po zmagah nad Alžircem Adelom Hamekom in Nemcem Brianom Holtschkejem uvrstil v četrtfinale, kjer ga je zaustavil Danec Martin Bendgaard. Danec je bil boljši z 21:7, 21:18.

V ženski konkurenci je Petra Polanc v prvem krogu glavnega turnirja ugnala Izraelko Heli Neiman, nato pa izgubila proti peti nosilki Madžarki Agnes Korosi.

Ivanič in Polančeva sta v mešanih dvojicah izpadla v prvem krogu, enako kot Nika Arih in Miha Ivančič. Slednji se je skupaj z Domnom Lonzaričem uvrstil v osmino finala, kjer sta bila boljša Danca Kristian Kraemer in Marcus Rindsh, v prvem krogu pa se je tekmovanje končalo za dvojico Gal Bizjak/Natan Maksimovič.

Mednarodno prvenstvo Italije poteka sočasno s svetovnim prvenstvom v Huelvi, kjer pa Slovenija nima svojega predstavnika.