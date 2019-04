Reševalca balvanskih problemov na novi misiji #video

Slovenska športna plezalca Jernej Kruder in Gregor Vezonik sta v lanski sezoni balvanskega plezanja pustila velik pečat. Vsak na svoj način. Osemindvajsetletni Kruder z zmago v skupnem seštevku svetovnega pokala v balvanskem plezanju, pet let mlajši Vezonik pa z balvanskim bronom na svetovnem prvenstvu. Oba sta v sezoni 2018 dosegla svojo premierno zmago v svetovnem pokalu, Kruder na uvodni tekmi v Meiringenu v Švici, Vezonik pa na sklepni tekmi balvanov v Münchnu v Nemčiji. S kakšnimi pričakovanji vstopata v novo sezono in kako sta unovčila lansko, za oba najuspešnejšo do zdaj?

VIDEO: Kaj Jernej Kruder pričakuje od letošnje sezone, kakšne so obremenitve zaradi treningov vseh treh plezalnih disciplin in koliko se bo letos zaradi časovne bližine olimpijskih iger sploh lahko posvečal skalnemu plezanju?

Sezona športnega plezanja se začenja ta konec tedna z balkansko preizkušnjo v Meiringenu v Švici. Lanska se je za slovensko odpravo začela sanjsko. Jernej Kruder je sezono štartal z zmago (svojo prvo v svetovnem pokalu), Janja Garnbret pa je sezono, ki jo je morala deliti z maturitetnimi obveznostmi, začela z drugim mestom.

Jernej Kruder, najboljši balvanist lanske sezone, se bo osredotočil na lov olimpijske vozovnice. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Osemindvajsetletni Celjan je bil skozi celotno sezono konstantno dober, kar dokazuje tudi skupna zmaga svetovnega pokala v balvanih, spodrsnilo mu je le na svetovnem prvenstvu v Innsbrucku, kjer je bil eden od glavnih favoritov za odličja, a je po zanj nerešljivi uganki na zadnjem balvanu obstal v polfinalu in se moral posloviti od sanj o medalji.

Atraktivna poteza Jerneja Kruderja na lanski tekmi v Meiringenu, kjer je dosegel svojo prvo zmago v svetovnem pokalu:

Kruder si je kot glavni cilj te sezone zastavil uvrstitev na olimpijske igre v Tokiu leta 2020, kjer bo plezanje prvič del olimpijske družine. "Ta želja po nastopu na olimpijskih igrah za seboj potegne veliko treninga za težavnost in hitrost. Upam, da bom v tem maksimalno užival," si je Kruder, lani na svetovnem prvenstvu 12. v kvalifikacijah kombinacije, zaželel na razgrnitvi ciljev slovenske reprezentance.

Na lanskem svetovnem prvenstvu je bil eden od glavnih favoritov za odličje na balvanih, a je po nerazrešenem zadnjem balvanskem problemu obstal v polfinalu. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Kako se bodo delile olimpijske vozovnice?



Na olimpijskem spektaklu v Tokiu leta 2020 bo nastopilo 20 najboljših športnih plezalcev v moški in ženski konkurenci. Prvih 13 olimpijskih vozovnic bo razdeljenih letos, sedem na svetovnem prvenstvu avgusta na Japonskem in šest na posebni kvalifikacijski tekmi novembra v Franciji.



Kruder, sicer specialist za balvane, hkrati pa tudi aktualni državni prvak v hitrostnem plezanju, ki ga Slovenci trenirajo zgolj zaradi olimpijskih iger (v Tokiu bodo podelili samo en komplet odličij v športnem plezanju, ta pa bo sestavljen iz kombinacije vseh treh plezalnih disciplin - hitrosti, težavnosti in balvanov), se bo potrudil, da bo tudi sam med potniki. Maksimalna kvota je po dva tekmovalca iz ene države v moški in ženski konkurenci.

Vezonik si želi nadgradnje lanske sezone

Če je Kruder na svetovnem prvenstvu v Innsbrucku septembra lani ostal brez odličja, pa je tega osvojil Gregor Vezonik, 23-letni plezalec z Raven na Koroškem, ki je lani prikazal pravi meteorski vzpon.

V sezono je vstopil z 51. mestom (Meiringen), končal pa jo je kot peti balvanist sezone (leto prej je bil na lestvici 50.), s krstno zmago in bronom svetovnega prvenstva v žepu.

Za Gregorja Vezonika je bila lanska najuspešnejša. Končal jo je kot peti balvanist sezone, z zmago v svetovnem pokalu in še dvema uvrstitvama na zmagovalni oder ter bronom s svetovnega prvenstva. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Tudi v prihodnje ostaja zvest balvanskemu plezanju in se ne bo lotil treningov hitrostnega in težavnostnega plezanja kot preostali v slovenski reprezentanci, kar ga ne uvršča med kandidate za nastop na olimpijskih igrah. Prepričan je namreč, da so igre v Tokiu za preboj v preostalih dveh disciplinah na sporedu enostavno prezgodaj, njegov zaostanek v težavnostnem in hitrostnem plezanju pa prevelik, da bi konkuriral najboljšim.

VIDEO: Kaj pričakuje od letošnje sezone, kako kroti pričakovanja in kaj so prinesli sadovi lanske, zanj najuspešnejše sezone, si oglejte v videu.

Vezonik na lanskem svetovnem prvenstvu v Innsbrucku:

Svetovni pokal v športnem plezanju 2019 (tekme, označene z *, bo prenašala TV Slovenija):

April 2019:

5.–6. 4. Meiringen (Švica) balvani*

12.–14. 4. Moskva (Rusija) balvani, hitrost

26.–28. 4. Čongčing (Kitajska) balvani, hitrost*

Maj 2019:

3.–5. 5. Vujang (Kitajska) balvani, hitrost

18.–19. 5. München (Nemčija) balvani*

Junij 2019:

7.–8. 6. Vail (ZDA) balvani



Julij 2019:

4.–6. 7. Villars (Švica) težavnost, hitrost

11.–13. 7. Chamonix (Francija) težavnost, hitrost*

19.–20. 7. Briancon (Francija) težavnost

September 2019:

28.–29. 9. Kranj (Slovenija) težavnost*

Oktober 2019:

18.–20. 10. Šiamen (Kitajska) težavnost, hitrost

26.–27. 10. Inzai (Japonska) težavnost, hitrost

Svetovno prvenstvo v športnem plezanju 2019

11.–21. 8. Hačioji (Japonska) težavnost, balvani, hitrost*

Evropsko prvenstvo v športnem plezanju 2019

6.–8. 9. (Poljska) balvani

4.–6. 10. Edinburg (Velika Britanija) težavnost, hitrost

Kvalifikacijska tekma 2019 za olimpijske igre Tokio 2020

28. 11.–1. 12. Toulouse (Francija) težavnost, balvani, hitrost*