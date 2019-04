Koničiva! Po premoru od šolskih obveznosti si glavo zamoti na drug način. #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Foto: Peter Podobnik/Sportida Janja Garnbret, najbolj dominantna športna plezalka zadnjega obdobja, v novo sezono vstopa z visokimi cilji.

Želi si izboljšati lanske rezultate (tretje leto zapored je sezono zaključila kot skupna zmagovalka svetovnega pokala v težavnosti in kombinaciji ter dvema naslovoma svetovne prvakinje in podprvakinje) in popraviti četrto mesto v skupni balvanski uvrstitvi, ki jo je zaradi mature tako ali tako večji del izpustila.

Garnbretova, ki je natanko 500 dni pred začetkom olimpijskih iger v Tokiu leta 2020 praznovala svoj 20. rojstni dan, v novo sezono vstopa z močno sponzorsko podporo in brez šolskih obveznosti. Zaradi pogleda proti Tokiu se je namreč odločila, da se letos in prihodnje leto še ne bo lotila študija.

Po novem trenira sama (do zdaj je trenirala pod okriljem selektorja slovenske reprezentance Gorazda Hrena) oziroma skupaj s svojim partnerjem, prav tako plezalcem Domnom Škoficem. Zagotavlja, da ji motivacije še dolgo ne bo zmanjkalo.

Ker se sezona začenja z balvansko preizkušnjo (5. in 6. aprila v Meiringenu v Švici), je trenutno usmerjena predvsem v piljenje gibov na balvanskih stenah, reševanju balvanskih problemov ter pridobivanju moči.

Z Garnbretovo smo se pogovarjali na novinarski konferenci v Bolder sceni, kjer je slovenska reprezentanca v športnem plezanju razgrnila cilje v novi sezoni.

Kako dejstvo, da ste po lanski uspešno opravljeni maturi trenutno brez šolskih obveznosti, vpliva na vašo pripravljenost in psihično počutje? Plezanje je zdaj res vaša glavna prioriteta. Se zdaj diha lažje ali je ravno nasprotno?

To, da se zdaj končno lahko posvečam samo plezanju, je po eni strani zelo dobro, po drugi pa mogoče malo manj. Res je, zdaj ne čutim več šolskega bremena in lahko plezam povsem neobremenjeno, po drugi strani pa zdaj neprestano razmišljam samo o plezanju, kar pa mogoče res ni najbolje.

Zato se skušam zamotiti še s čim drugim, na primer z učenjem japonščine.

Video: o šolski razbremenjenosti in učenju japonščine:

Obiskujete tečaj ali ste samouk?

Učim se sama, predvsem za zabavo, in sicer prek aplikacije Duolingo, ki jo imam na telefonu, in knjig. Že lani sem se odločila, da bi se rada naučila vsaj osnov. Za zdaj znam že nekaj prebrati, priznam pa, da še ne razumem kaj veliko (smeh, op. a.).

Kakšen je torej vaš cilj pri učenju japonščine? Da bi bili sposobni komunicirati s plezalkami iz japonskega tabora, da bi na olimpijskih igrah v Tokiu v znamenje spoštovanja do države gostiteljice lahko spregovorili nekaj besed v njihovem jeziku?

V prvi vrsti je v ospredju to, da bi se rada naučila še enega tujega jezika, čeprav je to japonščina, ki je res zelo zahtevna. Že to, da bi med poslušanjem pogovora v japonskem jeziku lahko izluščila bistvo ali dobila vsaj asociacijo na njihov dialog, bi mi res zelo veliko pomenilo.

"Že to, da bi med poslušanjem pogovora v japonskem jeziku lahko izluščila bistvo ali dobila vsaj asociacijo na njihov dialog, bi mi res zelo veliko pomenilo." Foto: Peter Podobnik/Sportida

Za katero besedo ste že povsem prepričani, da jo pravilno izgovorite?

'Koničiva'! (Dober dan, zdravo, op. a.) (smeh, op. a.)

Zaradi olimpijskega formata, ki bo vključeval vse tri plezalne discipline (balvansko, težavnostno in hitrostno plezanje) se v zadnjem obdobju intenzivno posvečate treningom hitrosti. Kako obremenjujoče je to za telo?

Težavnost in balvane sem vzporedno trenirala že prej, zdaj jima dodajam hitrostno plezanje, kar se mi zdi zelo pozitivno. Po eni strani moraš biti zelo vzdržljiv, da prideš do konca vseh smeri, po drugi pa pridobiš eksplozivnost, ki je pomembna za balvansko plezanje. Pod črto, treningi hitrosti mi koristijo.

Foto: Samo Vidic

Kako je s poškodbami, z vašo ramo? Menda ste na mastersu Studia Bloc v Nemčiji spet občutili bolečine. Predvidevam, da je zaradi izredno dinamičnih gibov najbolj na udaru med balvanskim plezanjem.

Res je, balvansko plezanje je najbolj naporna disciplina. Tudi ramo sem si poškodovala na balvanih. Bolečino sem ponovno začutila v Nemčiji, na mastersu Studia Bloc (Garnbretova in Anže Peharc sta osvojila prvo mesto, op. a), a je naš fizioterapevt Peter Hribar poškodbo hitro saniral.

Sezona svetovnega pokala se z balvansko preizkušnjo začenja prihodnji konec tedna v Meiringenu v Švici. Kaj drugega kot zmaga sploh pride v poštev?

V Meiringenu še nisem zmagala, zato tokrat ciljam na zmago.

Video: o treningu vseh treh plezalnih disciplin:

Svetovni pokal v športnem plezanju 2019 (tekme, označene z *, bo prenašala TV Slovenija):

April 2019:

5.–6. 4. Meiringen (Švica) balvani*

12.–14. 4. Moskva (Rusija) balvani, hitrost

26.–28. 4. Čongčing (Kitajska) balvani, hitrost*

Maj 2019:

3.–5. 5. Vujang (Kitajska) balvani, hitrost

18.–19. 5. München (Nemčija) balvani*

Junij 2019:

7.–8. 6. Vail (ZDA) balvani



Julij 2019:

4.–6. 7. Villars (Švica) težavnost, hitrost

11.–13. 7. Chamonix (Francija) težavnost, hitrost*

19.–20. 7. Briancon (Francija) težavnost

September 2019:

28.–29. 9. Kranj (Slovenija) težavnost*

Oktober 2019:

18.–20. 10. Šiamen (Kitajska) težavnost, hitrost

26.–27. 10. Inzai (Japonska) težavnost, hitrost

Svetovno prvenstvo v športnem plezanju 2019

11.–21. 8. Hačioji (Japonska) težavnost, balvani, hitrost*

Evropsko prvenstvo v športnem plezanju 2019

6.–8. 9. (Poljska) balvani

4.–6. 10. Edinburgh (Velika Britanija) težavnost, hitrost

Kvalifikacijska tekma 2019 za olimpijske igre Tokio 2020

28. 11.–1. 12. Toulouse (Francija) težavnost, balvani, hitrost*