Čeprav je 1. april, so njihovi nameni strašno resni #video

V Bolder sceni, v novoodprtem, največjem balvanskem centru v Sloveniji, so člani slovenske reprezentance v športnem plezanju danes predstavili svoje načrte za sezono 2019:

Slovenska reprezentanca v športnem plezanju je lansko sezono kronala s serijo rezultatov, ki jih v zgodovini slovenskega športnega plezanja še nismo doživeli.

Dva naslova svetovne prvakinje in enega svetovne podprvakinje, pod katera se je podpisala Janja Garnbret, balvanski bron na svetovnem prvenstvu Gregorja Vezonika, prva moška zmaga v skupnem seštevku balvanskega plezanja, za katero je poskrbel Jernej Kruder, pa kar osem slovenskih tekmovalcev v najboljši deseterici skupnega seštevka svetovnega pokala in prvo odličje z mladinskih olimpijskih iger, s katerim se je okitila Vita Lukan, je le nekaj izstopajočih rezultatov slovenskih "pajkov".

Glede na to, kaj prinaša letošnja sezona (večino tekem bo mogoče spremljati na nacionalni televiziji), jim motivacije prav gotovo ne bo manjkalo. Podeljevale se bodo namreč prve vozovnice za nastop na olimpijskih igrah v Tokiu leta 2020, kjer bo plezanje na sporedu sploh prvič.

Moška izbrana vrsta slovenskega športnega plezanja. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Trenerski štab ostaja enak kot lani, selektorju Gorazdu Hrenu bosta pomagala trenerja Luka Fonda in Urh Čehovin.

"Eden od prvih ciljev je, da še naprej ostanemo ena od vodilnih reprezentanc v športnem plezanju, ter zvenečim imenom, ki jih že imamo, priključimo še kakšno novo," je cilje na kratko strnil Hren.

Ženska izbrana vrsta z Garnbretovo na čelu. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Sezona 2019 bo zelo zahtevna. Poleg svetovnega prvenstva (11. do 21. 8. na Japonskem, kjer si bo najboljših sedem uvrščenih v kombinaciji vseh treh plezalnih disciplin že zagotovilo olimpijsko vozovnico), dveh evropskih prvenstev (avgusta balvansko EP na Poljskem, oktobra pa EP v težavnosti v Veliki Britaniji) plezalce čaka še kvalifikacijska tekma za olimpijske igre. Ta bo novembra v Toulusu v Franciji, udeležilo pa se je bo samo najboljših 20 s svetovne jakostne lestvice v kombinaciji, od tega si jih bo šest prislužilo nastop na olimpijskih igrah, medtem ko se bo boj za ostalih sedem olimpijskih mest nadaljeval v prihodnjem letu.

"Naš cilj bo zapolniti kvoto dveh deklet in treh fantov, ki bi nastopili na olimpijskih igrah," je napovedal selektor, ki bo tudi v tej sezoni lahko računal na najbolj dominantno športno plezalko zadnjih let Janjo Garnbret.

Janji Garnbret, ki ima pri komaj 20 letih v vitrini že vse mogoče lovorike, ne (z)manjka motivacije. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Garnbretova, pri 20 letih že prekaljena in s kar tremi naslovi svetovne prvakinje okitena športna plezalka, tudi v letu 2019 ohranja visoke ambicije.

"Želim si ponoviti lansko sezono in izboljšati lansko četrto mesto v skupnem seštevku balvanov," je napovedala Garnbretova, ki bo letos lahko tekmovala vso sezono (del balvanske je lani zaradi mature morala izpustiti), veliko pozornosti pa bo posvetila tudi treningom hitrostnega plezanja.

"Mislim, da ne potrebujem svetovnega rekorda v hitrosti, bi bilo pa super, če bi se lahko uvrstila med najboljše tri kombinatorke v hitrosti," je povedala.

Daljši pogovor z Janjo Garnbret si boste na Siol.net lahko prebrali jutri, v prihodnjih dneh pa še pogovore z Jernejem Kruderjem, Gregorjem Vezonikom in Anžetom Peharcem.

Prav hitrostnemu plezanju slovenski plezalci poleg že tradicionalnega balvanskega in težavnostnega plezanja (vse troje bo sestavljalo olimpijski trojček) v zadnjem obdobju namenjajo veliko pozornosti.

Slovenski reprezentanti, ki so v preteklosti veliko več pozornosti namenjali balvanskemu in težavnostnemu plezanju, zaradi olimpijskega formata, ta vključuje tudi hitrostno plezanje, veliko več časa namenjajo treningom "speeda." Za zdaj je edina stena v Sloveniji, ki to omogoča, stena v Celju. Foto: Urban Urbanc/Sportida

V Sloveniji jo lahko za zdaj trenirajo samo v Celju (tam je edina stena za hitrostno plezanje v Sloveniji, – k sodelovanju so povabili ruskega strokovnjaka za hitrostno plezanje –, trenirajo tudi v Innsbrucku.

Aprila bodo, prav tako v Celju, organizirali prvo državno tekmovanje v olimpijski kombinaciji, ki bo dober pokazatelj stanja v vseh treh disciplinah in dobrodošel trening za dodatno kvalifikacijsko tekmovanje v Franciji.

Da je slovensko športno zaledje dobro založeno, dokazuje tudi perspektivna mladinska vrsta, ki jo letos čaka kar nekaj tekmovalnih vrhuncev.

Najpomembnejši bo avgusta v Arcu v Italiji, kjer bo svetovno mladinsko prvenstvo, mesec pozneje bo, prav tako v Italiji, na sporedu evropsko mladinsko prvenstvo v balvanih, sezona pa se bo oktobra v Voronežu v Rusiji končala z evropskim prvenstvom v težavnosti in hitrosti. V vmesnem obdobju se bodo mladinci udeleževali tekem evropskega pokala.

Slovenska mladinska reprezentanca v športnem plezanju: