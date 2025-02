Ko smo prvič sedli za volan Nissan X-Trail, je bilo jasno, da gre za avtomobil, ki navduši že na prvi pogled. Združuje pustolovski duh in eleganco, zato je kot nalašč za dinamične družine, ki obožujejo vikend izlete v naravo, a se pogosto znajdejo tudi v bližnjih in daljnih mestnih središčih po Sloveniji in Evropi. Nissan X-Trail je klasični športni terenec, ki nudi zmogljivost in udobje, obenem pa tudi napredne tehnološke rešitve, zaradi katerih je vsaka vožnja varna, prijetna in okolju prijazna. Med hibridnimi terenskimi vozili namreč X-Trail poganja edinstven Nissanov hibridni pogon. V nadaljevanju predstavljamo naše ugotovitve.

Od predstavitve prvega X-Traila je bilo po svetu prodanih že več kot sedem milijonov primerkov, s čimer je X-Trail eden najbolj priljubljenih družinskih pustolovskih avtomobilov na svetu. Kar pa niti ni presenetljivo, saj združuje vse, kar številni vozniki danes iščejo pri nakupu novega avtomobila, eleganco, robustnost in okolju prijaznejši pogon, ki ga je vesela tudi denarnica.

Foto: Nissan

Inovativni hibridni pogon

Če želite uživati v vseh prednostih električnega avtomobila, ne da bi skrbeli za polnjenje, je Nissanov inovativni hibridni pogon e-POWER pravi odgovor. Ta edinstvena tehnologija združuje najboljše iz dveh svetov: vožnjo na elektriko, kjer kolesa poganja izključno elektromotor, in brezskrbnost bencinskega motorja, ki skrbi za proizvodnjo električne energije.

Rezultat? Izjemno gladka in tiha vožnja z odzivnim pospeševanjem, brez zamika kot pri pogonu na motor z notranjim zgorevanjem ali tradicionalnem hibridu. Ob pritisku na stopalko avtomobil hipno pospeši, brez tresljajev, kar močno olajša prehitevanje in vključevanje v promet.

Foto: Nissan

Poleg tega sistem deluje izjemno učinkovito – bencinski motor se vedno prilagaja optimalni porabi goriva, kar pomeni manjšo porabo, še posebej v mestni vožnji. Notranjost pa ostaja presenetljivo tiha, saj Nissanov hibrid pri mestnih hitrostih prekaša konkurenco tudi v udobju.

Z e-POWER Nissan prinaša resnično inovacijo: električno izkušnjo brez polnilnega kabla in brez kompromisov.

Stopalka za enostavnejšo vožnjo v mestnih središčih Še ena prednost, ki nas je navdušila pri X-Trailu – stopalka e-Pedal. Zakaj je tako posebna? Med vožnjo po mestnih ulicah ali primestnih cestah se pogosto znajdemo v nenehnem ritmu ustavljanja in speljevanja. Nissan X-Trail ponuja rešitev, ki olajša takšno vožnjo. Foto: Nissan Gre za pametno zasnovano tehnologijo, ki omogoča, da voznik pospešuje in zavira zgolj z eno samo stopalko – stopalko za plin. Ko jo pritisnete, avto pospešuje kot običajno, ko jo spustite, pa se začne samodejno zavirati, kar je dovolj za prižig zavornih luči in umirjeno upočasnjevanje – vendar ne do popolne zaustavitve. Aktivacija sistema je preprosta – vključite ga s stikalom na sredinski konzoli. Na vožnjo s stopalko e-Pedal se boste hitro privadili, saj je njena uporaba preprosta in za voznika hitro postane intuitivna. Zaradi manj premikanja stopala med plinom in zavoro je vožnja bolj sproščena, premiki v gostem prometu pa bolj gladki.

Foto: Nissan

Zmogljiv štirikolesni pogon za brezskrbno vožnjo

Z X-Trailom se vam ne bo zgodilo, da bi obtičali na zasneženem parkirišču pod smučarskimi strminami. Za brezskrbno vožnjo v vseh letnih časih namreč poskrbi napredna tehnologija štirikolesnega pogona e-4ORCE, zasnovana za elektrificirane pogonske sklope. Sistem zagotavlja vrhunski oprijem in natančno razporeditev moči na vsa štiri kolesa, kar pomeni suvereno vožnjo v vseh razmerah – od mestnih ulic do zasneženih gorskih cest.

Z dvema elektromotorjema, ki skupaj razvijeta 157 kilovatov (213 konjskih moči), omogoča pospešek od nič do sto kilometrov na uro v zgolj sedmih sekundah, saj izjemno hitro prilagaja navor. Zahvaljujoč natančnemu upravljanju navora in neodvisnemu zaviranju posameznih koles X-Trail ostaja stabilen tudi pri zahtevnih manevrih, kar izboljšuje tako udobje kot vozne lastnosti.

Sistem e-4ORCE vozniku omogoča zaupanje tudi pri pospeševanju in vožnji skozi ovinke, celo v zahtevnejših pogojih, kot so spolzka ali neravna cestišča, saj poleg tega inteligentna porazdelitev moči in regenerativno zaviranje z zadnjim motorjem dodatno zmanjšujeta nagibanje karoserije.

Foto: Nissan

Sedemsedežni hibridni družinski SUV Razlog za izjemno priljubljenost Nissanovega X-Traila pa je zagotovo tudi v dejstvu, da gre za sedemsedežni hibridni družinski SUV z res veliko prostora tako v kabini, kot tudi v prtljažniku, zaradi česar je idealen sopotnik za sodobne pustolovske družine. Pa ne le za tiste z več otroci, temveč tudi za manjše družine, ki se na pot rade odpravijo s prijatelji ali družino in znajo s pridom izkoristiti prednosti sedemsedežnega avtomobila.

Prostoren, prilagodljiv in praktičen prtljažnik

Če tudi vi iščete vozilo, ki bo poleg udobne vožnje zagotavljalo še dovolj prostoren prtljažnik, ki vam bo omogočil, da se na morje ali smučanje odpravite, ne da bi za to potrebovali na streho namestiti dodaten kovček, je Nissan X-Trail idealen za vas.

Foto: Nissan

Z izjemno prilagodljivostjo in prostornostjo prtljažnega prostora X-Trail navdušuje tako družine kot aktivne posameznike. V petsedežni različici ponuja kar 585 litrov prostora, kar ga uvršča med vodilne v razredu. Njegov prtljažni prostor lahko opišemo kot širok, odprt in z najdaljšim podom v segmentu. Tako je tudi nalaganje večjih predmetov zelo enostavno.

Za še večjo praktičnost skrbi sistem prilagodljivih prtljažnih desk, ki omogoča 16 različnih postavitev – od delitve prostora do skritih predalov. Preprosto prilagajanje prostora omogoča tudi premik druge sedežne klopi, kar je sicer značilnost enoprostorcev. Različica s sedmimi sedeži ponuja zložljive sedeže v tretji vrsti, ki se enostavno pogreznejo v pod, s čimer ohranijo ravno dno prtljažnika.

Sodoben in robusten dizajn s prestižno notranjostjo

Foto: Nissan

Nissan X-Trail na cesti izstopa s svojo značilno robustno držo, ki jo združuje s sodobnimi linijami in prefinjenimi podrobnostmi. Ikonična maska V-motion in elegantno integrirani žarometi mu dajejo prepoznaven, a dinamičen videz, ki privablja poglede.

Dovršeni aerodinamični elementi hkrati zagotavljajo tudi izboljšano učinkovitost in manjši zračni upor. Za personalizacijo je pri Nissanu na voljo 13 barvnih kombinacij, vključno z drznimi dvobarvnimi opcijami.

Za razliko od drzne zunanjosti pa je notranjost bolj umirjena in prestižna. Ne navdušuje le z že omenjeno obilico prostora, temveč tudi z dovršenimi vrhunskimi materiali in elegantnimi linijami, ki dajejo vtis potovanja v zasebnem letalu.

Voznik ima vse ključne funkcije na dosegu roke, lebdeča sredinska konzola pa skriva prostorne predale. Na voljo je tudi enota za brezžično polnjenje 15 vatov. Med sprednjima sedežema se odpira praktičen predal v slogu "metuljevih kril", ki omogoča dostop tudi potnikom na zadnjih sedežih.

Foto: Nissan

Za piko na i poskrbi ambientalna osvetlitev, ki daje notranjosti pridih prestiža in topline. Tako je vožnja z X-Trailom udobna za vse potnike, tudi na daljših razdaljah.

Napredni sistemi za še varnejšo vožnjo

X-Trail iz konkurence izstopa tudi po najnovejših varnostnih sistemih, ki izboljšujejo preglednost, nadzor in zaščito med vožnjo.

Kamera 360° AVM zagotavlja celovit pogled okoli vozila in prepoznava premikajoče se predmete, vključno s pešci, kar vozniki še posebej cenijo na primer pri parkiranju ali na splošno pri vožnji v mestnih središčih. Prav pride tudi pri vzvratni vožnji, saj vozilo zazna morebitne ovire in samodejno prepreči možnost trka. Vsekakor gre za lastnost vozila, na katero se voznik hitro navadi in si zato kasneje vožnje brez nje ne more več predstavljati.

Še ena priročna lastnost na področju varnosti je pri X-Trailu inteligentno vzvratno ogledalo, ki z visokoločljivostno kamero prikazuje sliko iz zadnjega dela vozila, tudi ko je pogled v notranje ogledalo zakrit s prtljago ali potniki.

Foto: Nissan

Če sam projekcijski, t. i. Head-up zaslon danes ni več posebnost sam po sebi, pa je projekcija navigacijskih podatkov, kot so na primer omejitve hitrosti, neposredno na vetrobransko steklo vsekakor nekaj, po čemer izstopa.

V smer varnosti pa je naravnan tudi napredni sistem ProPILOT za pomoč pri vožnji, ki ohranja vozilo na voznem pasu, prilagaja hitrost glede na promet ter lahko samodejno zaustavi in znova spelje v gostem prometu.

Seveda Nissan skrbi tudi za vrhunsko digitalno izkušnjo voznika in vseh potnikov v kabini, zato z multimedijskim in navigacijskim sistemom NissanConnect (A-IVI Navi) z 31-centrimetrskim barvnim zaslonom na dotik omogoča intuitivno upravljanje navigacije, povezljivost in multimedijske funkcije, vključno z Apple CarPlay in Android Auto.

X-Trail s temi tehnologijami postavlja nov standard na področju varnosti in vozniške asistence, s čimer zagotavlja brezskrbno in zanesljivo vožnjo v vseh pogojih. Preizkusite ga tudi vi in se naročite na testno vožnjo.

X-Trail N-Trek – za pustolovske družine, ki si upajo dlje

Tisti bolj drzni, ki si želijo na cesti privabiti še več pogledov, pa ne bodo razočarani nad Nissanovo različico X-Traila, imenovano N-Trek. Ta še robustnejši SUV, ki poudarja terenski značaj in pripravljenost na avanture, je s črno masko V-motion, novimi 46 centimetrskimi (18") aluminijastimi platišči in vodoodpornimi sedeži ustvarjen za tiste, ki ne pustijo, da bi jih ustavila malo blata ali dežja. Zato je kot nalašč tako za družine z majhnimi otroci kot tudi ljubitelje športnih aktivnosti vseh vrst.

Z njim se boste lahko brezskrbno zapeljali tudi po zahtevnih terenih in brezpotjih, v vseh vremenskih razmerah, pri čemer se boste lahko oprli na e-POWER pogon in napredni štirikolesni pogon e-4ORCE.