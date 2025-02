ASUS Zenbook Duo 2025 – prebojna inovacija z dvema zaslonoma

ASUS Zenbook Duo, ki so ga predstavili v začetku leta 2024, je hitro spremenil pravila igre na trgu prenosnih računalnikov. Zenbook Duo je ponudil inovativno produktivnost z možnostjo uporabe dveh zaslonov, hkrati pa je po svoji obliki ostal klasičen prenosnik in tako poskrbel za opazen preboj v segmentu ultra prenosnih računalnikov.

V zadnjih 12 mesecih je namreč Zenbook Duo predstavljal pomemben delež prodaje celotne serije Zenbook. Impresiven sprejem med kupci in navdušenje trga nad njegovimi inovativnimi funkcijami kaže tudi na pripravljenost kupcev na nov inovativni prenosnik z dvema zaslonoma.

Povečana produktivnost je glavna prednost

Uporabniki so Zenbook Duo dobro sprejeli: razširjena produktivnost v pisarni ali na poti z uporabo dveh 14-palčnih zaslonov je v komentarjih in ocenah na platformah največjih spletnih trgovcev na svetu (Amazon in Best Buy) označena kot ključna prednost prenosnika Zenbook Duo. Letos je ASUS pripravil posodobljeno različico z letnico 2025, ki prinaša najnovejšo platformo Intel Core Ultra.

Ključna stvar – kljub novi strojni opremi osnova, torej oblika in raznolike možnosti uporabe Zenbook Duo – ostaja nespremenjena. Poudarek je še naprej na zagotavljanju brezhibne uporabniške izkušnje z dvema zaslonoma, povečanju produktivnosti, kjer je to mogoče, z večjimi zmogljivostmi in avtonomije baterije v primerjavi s prenosnikom z letnico 2024.

Produktivnost na dveh zaslonih: dokazana prednost

Raziskave kažejo, da lahko uporaba dveh monitorjev produktivnost uporabnika poveča za od 30 do 50 odstotkov. Za tiste, ki delajo s klasičnim prenosnim računalnikom doma ali v pisarni, drugi monitor oziroma zaslon znatno poveča učinkovitost. Zenbook Duo, ki uresničuje koncept rabe dveh zaslonov, uporabnikom omogoča, da te prednosti uživajo kadarkoli, zato je idealna izbira za številne strokovnjake, vključno s svetovalci, vodji prodaje in menedžerji.

Foto: ASUS

Idealen za vsakogar

Zenbook Duo je neprecenljiv spremljevalec popotnikov. Nošenje dodatnega monitorja je pogosto nepraktično, saj tudi mobilni zunanji zaslon doda do en kilogram teže ter zahteva dodatne kable in prostor. Zenbook Duo z vgrajenima dvema 14-palčnima zaslonoma pa ponuja lahko in priročno rešitev, ki skupaj z modulom s tipkovnico tehta le 1,6 kilograma (kar je povprečna teža tipičnega 15-palčnega prenosnika), zato je povsem logično, da je zelo priljubljen med uporabniki, ki so pogosto na poti.

Ključne lastnosti in funkcije prenosnika Zenbook Duo z letnico 2025

Novi Zenbook Duo 2025 uvaja več izjemnih funkcij, namenjenih izboljšanju uporabniške izkušnje:

Vodoravni način z dvema zaslonoma : Idealen za delo s pisarniškimi aplikacijami, klepetalnicami, ustvarjanje in urejanje besedila ter gledanje videoposnetkov. Ta način uporabnikom omogoča učinkovito večopravilnost, saj intuitivni programski pomočniki uporabniku pomagajo organizirati opravila na dveh zaslonih.

: Idealen za delo s pisarniškimi aplikacijami, klepetalnicami, ustvarjanje in urejanje besedila ter gledanje videoposnetkov. Ta način uporabnikom omogoča učinkovito večopravilnost, saj intuitivni programski pomočniki uporabniku pomagajo organizirati opravila na dveh zaslonih. Dva 14-palčna zaslona OLED : Novi model ima vgrajena dva 14-palčna zaslona OLED z ločljivostjo 3 K in frekvenco osveževanja 120 Hz. Zasloni OLED ponujajo številne prednosti, med drugim vrhunsko natančnost prikaza barv, globlje črne odtenke, nižjo porabo energije, hitrejši odzivni čas ter omogočajo tanjšo in lažjo zasnovo prenosnika.

: Novi model ima vgrajena dva 14-palčna zaslona OLED z ločljivostjo 3 K in frekvenco osveževanja 120 Hz. Zasloni OLED ponujajo številne prednosti, med drugim vrhunsko natančnost prikaza barv, globlje črne odtenke, nižjo porabo energije, hitrejši odzivni čas ter omogočajo tanjšo in lažjo zasnovo prenosnika. Kompaktno ohišje iz magnezijeve zlitine : Zenbook Duo tehta zgolj 1,6 kilograma in je za približno 200 gramov lažji od primerljivih prenosnikov s 13-palčnimi zasloni. Zaradi tega je nadvse preprost za prenašanje in brezkompromisen glede nalog, ki jih lahko opravlja.

: Zenbook Duo tehta zgolj 1,6 kilograma in je za približno 200 gramov lažji od primerljivih prenosnikov s 13-palčnimi zasloni. Zaradi tega je nadvse preprost za prenašanje in brezkompromisen glede nalog, ki jih lahko opravlja. Visoke zmogljivosti : Zenbook Duo 2025 poganja najnovejša procesorska platforma Intel Core Ultra in opremljen z 32 GB delovnega pomnilnika in 2 TB pogonom SSD, kar zagotavlja vrhunske zmogljivosti za vse vaše računalniške potrebe.

: Zenbook Duo 2025 poganja najnovejša procesorska platforma Intel Core Ultra in opremljen z 32 GB delovnega pomnilnika in 2 TB pogonom SSD, kar zagotavlja vrhunske zmogljivosti za vse vaše računalniške potrebe. Diskretna in udobna uporaba: Kljub naprednim funkcijam lahko Zenbook Duo udobno in diskretno uporabljate kot običajen prenosni računalnik, zato je vsestransko uporaben v različnih okoljih.

Foto: ASUS

Vrhunski izdelek za globalni trg

Zenbook Duo 2025 ostaja premijski prenosnik, torej vrhunski izdelek z odlično kakovostjo izdelave, in bo na voljo po vsem svetu. V nasprotju z nekaterimi konkurenti, ki imajo težave pri lansiranju svojih izdelkov na več trgih, si ASUS prizadeva zagotoviti, da bo Zenbook Duo na voljo v vseh državah regije EMEA in v večjem obsegu kot predhodnik. Ta zaveza k dostopnosti in razpoložljivosti poudarja ASUS-ovo predanost izpolnjevanju potreb svojih strank.

ASUS Zenbook Duo se je izkazal za zelo uspešen izdelek, saj je bil pozitivno sprejet na trgu in je dosegel odlične prodajne številke. Njegova inovativna zasnova z dvema zaslonoma ponuja pomembne prednosti za produktivnost dela, zato predstavlja dragoceno orodje za širok krog uporabnikov, od pisarniških delavcev do poslovnežev, ki so veliko na poti. Nova različica z letnico 2025 nadaljuje ASUS-ovo tradicijo odličnosti. Gre za vrhunski, visoko zmogljiv prenosni računalnik, ki izpolnjuje spreminjajoče se potrebe svojih uporabnikov.

Foto: ASUS

Prenosnik Zenbook Duo je že naprodaj – če ga kupite pri uradnem lokalnem pooblaščenem prodajalcu ASUS do 31. marca, pa boste upravičeni do dodatnega leta garancije. Vse, kar morate storiti, je, da svoj novi prenosnik registrirate na spletnem mestu ASUS, garancija pa se bo podaljšala brezplačno. Za več informacij o tem izjemnem prenosnem računalniku, njegovi ceni in prodajalcih kliknite tukaj.

Naročnik oglasnega sporočila je ASUS.