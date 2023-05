Rajko Hrvat z zmago v repasažu do finala

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sedemintridesetletni Izolčan v repasažu ničesar ni prepuščal naključju. Hrvat je vodil od starta do cilja in imel že na polovici proge štiri sekunde pred najbližjim zasledovalcem Dancem Rasmusom Lindom. Ko je na 1500 metrih prednost narasla na šest sekund, je lahko Hrvat prihranil tudi nekaj atomov moči za nedeljo.

Iz drugega repasaža sta si finale priborila Švicar Andri Struzina, ki prav danes praznuje 26. rojstni dan, in Nemec Arno Gaus. Že v četrtkovih kvalifikacijah sta se z zmagama v finale uvrstila Italijan Niels Torre in Francoz Hugo Beurey, ki dopolnjujeta zasedbo nedeljske tekme za odličja.

"Po kvalifikacijah sem se moral večkrat brcniti 'v rit'. A ob tej publiki na domačem terenu je bila motivacija res velika. V četrtek mi je manjkalo nekaj občutkov in tudi danes je bilo še nekaj rezerve. Upam, da bom v nedeljo pokazal najboljšo dirko," je po tekmi povedal Hrvat.

Hitro je pozabil na razočaranje iz kvalifikacij, ko je pristal na drugem mestu in videl celo pozitivne učinke repasaža. "Morda je boljše, da - po domače povedano - ne bi zaspal, saj bi imel kar dva prosta dneva. Dodatna tekma mi je prišla prav. Zdaj se moram le še zbrati za nedeljo in tam nastopiti, kot da gre za življenje, in pokazati najboljši nastop na prvenstvu."

O sami dirki pa je dodal: "Cilj je bilo prvo mesto, kar sem uresničil. Nisem pa šel povsem do konca, saj sem imel v drugem delu lepo prednost in ni bilo težav. Trener bo zaradi tega jezen, vem pa, da bo treba v nedeljo to spremeniti."

Že v četrtek si je polfinale med skifistkami priborila Nina Kostanjšek, danes si v polfinale prek repasaža želijo še Jaka Čas in Nik Krebs med dvojci brez krmarja in skifist Filip Matej Pfeifer.

