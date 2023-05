Na Bledu se začenja eno najstarejših evropskih prvenstev

Najštevilčnejša je zasedba Velike Britanije, ki bo nastopila v 18 različnih disciplinah od skupaj 21. En čoln manj so na Gorenjsko pripeljali Nemci. A številčnost vedno ne odloča o končnem izplenu. Lani na evropskem prvenstvu v Münchnu so bili najboljši Britanci, za njimi pa so se v končnem seštevku odličij zvrstili Romuni in Italijani.

Foto: Veslaška zveza Slovenije Med Slovenci je kandidat za najvišja mesta lahki skifist Rajko Hrvat, ki je lani na svetovnem prvenstvu v Račicah na Češkem osvojil bronasto odličje, letos pa zmagal na uvodni tekmi svetovnega pokala. Zdaj že 37-letni Izolčan ima tudi izjemno bogate izkušnje, saj je na tovrstnih tekmovanjih dvakrat že stal na zmagovalnem odru.

Druga slovenska udarna posadka naj bi bil mariborski dvojec Jaka Čas/Nik Krebs. Slovenska dvojica vrhunec forme sicer napoveduje za septembrsko svetovno prvenstvo v Beogradu, ki bo tudi največje kvalifikacijsko sito za olimpijske igre. Na Bledu pa bi Slovenca vendarle lahko izkoristila tudi prednost domačega terena.

Najštevilčnejša je zasedba v moškem skifu, prva favorita pa sta olimpijski prvak, Grk Stefanos Ntuskos, in aktualni svetovni prvak, Nemec Oliver Zeidler, ki je nedavno slavil tudi na uvodni tekmi svetovnega pokala v Zagrebu. A favoritov je več. Visoko meri srebrni z OI v Tokiu, Norvežan Kjetil Borch, pa povratnik v elito, Danec Sverri Nielsen, ter vedno nevarna Bolgar Kristijan Vasiljev in Hrvat Damir Martin. Zelo težko delo v omenjeni konkurenci čaka Ljubljančana Mateja Filipa Pfeiferja, ki je na treningih in testiranjih pokazal velik napredek, zaradi bolezni pa žal izpustil uvodno tekmo svetovnega pokala. Želja je polfinale.

Foto: Veslaška zveza Slovenije V ženskem skifu je prva kandidatka za naslov svetovna prvakinja, Nizozemka Karolien Florijn. Za nevarno izzivalko pa velja Romunka Simona Radis, med mladimi za velik talent velja Švicarka Aurelia-Maxima Janzen. Za lepo presenečenje je na uvodni tekmi svetovnega pokala v začetku maja poskrbela Slovenka Nina Kostanjšek. Tekmovalka izolskega kluba se je na Savi na Jarunu prebila v finale in zasedla peto mesto.

Ena glavnih tem pred EP je ženski četverec. V britansko posadko se vrača olimpijska prvakinja iz let 2012 in 2016 Helen Glover. Ta se je pridružila čolnu, ki lani ni doživel poraza. A strokovnjaki opozarjajo, da jih letos lahko presenetijo Nizozemke, Irke ali pa Romunke.