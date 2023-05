Nina Kostanjšek peta v Zagrebu

Devetindvajsetletna Kostanjšek je v finalu posameznic zasedla peto mesto, za zmagovalko iz Španije Virginio Diaz Rivas pa je zaostala nekaj manj kot 15 sekund in prehitela eno tekmico. Drugo mesto je zasedla Švicarka Aurelia-Maxima Katharina Janzen, tretje pa Lenka Lukšova.

"Za mano je uspešen konec tedna. S svojo uvrstitvijo sem načeloma zadovoljna, ne pa s finalno vožnjo. Vem, da bi jo lahko odpeljala bolje. Ko te tekmovalke začnejo napadati, moraš imeti močno voljo, da odbiješ napade. Danes mi to ni najbolje uspelo, zato so bile razlike nekoliko večje, kot bi si želela. Vseeno pa zadovoljna zapuščam Zagreb. To prizorišče mi je zelo všeč in tu rada tekmujem," je po doslej najboljšem izidu v svetovnem pokalu za Veslaško zvezo Slovenije dejala Kostanjšek.

"Vseeno pa zadovoljna zapuščam Zagreb. To prizorišče mi je zelo všeč in tu rada tekmujem," je po doslej najboljšem izidu v svetovnem pokalu za Veslaško zvezo Slovenije dejala Kostanjšek. Foto: Veslaška zveza Slovenije

Hvaležen za izkušnjo

je po četrtem mestu v sobotnem polfinalu nastopil v finalu B med enojci ter zasedel šesto mesto oziroma skupno 12. Za deseterico je zaostal nekaj več kot sekundo. Najboljši je bil v finalu A svetovni prvak Oliver Zeidler iz Nemčije.

Isak Ivan Žvegelj je bil 12. Foto: Kajakaška zveza Slovenije

"Hvaležen sem, da sem lahko nastopil na tem svetovnem pokalu. Zame je bila to super izkušnja, čeprav s svojo zadnjo tekmo nisem preveč zadovoljen. Če bi jo lahko ponovil, se ne bi tako zagnal. Moral bi bolj spoštovati hitrost nasprotnikov in prihraniti več moči za zadnjo fazo tekme. Gotovo bi se še bolje izteklo," je dejal 22-letni Žvegelj.

"Lepa popotnica za naprej"

Danes sta bila dejavna še Nik Krebs in Jaka Čas v dvojcu brez krmarja in zasedla končno sedmo mesto po zmagi v finalu B. Ugnala sta posadki z Madžarske in iz Hongkonga. V finalu A sta bila najboljša Švicarja Roman Röösli in Andrin Gulich.

Slovenski dvojec brez krmarja je po zmagi v finalu B zasedel sedmo mesto. Foto: Veslaška zveza Slovenije

"Čakala sva to eno dobro tekmo in končno sva jo uprizorila. Težava je v tem, da ne veva, kaj je šlo včeraj oziroma še dan prej narobe, tako da je to res lepa popotnica za naprej. Manjka nama še kakšna tekma, je pa res, da zdaj pridejo na vrsto težki, intenzivni, nekoliko krajši treningi, med katerimi bova še bolj uskladila zaveslaj in do evropskega prvenstva dvignila pripravljenost," je za krovno domačo zvezo pred prvim vrhuncem sezone dejal Čas.

Že v soboto je Rajko Hrvat med lahkimi veslači slavil prvo zmago po sedmih letih, potem ko je v tesnem dvoboju ugnal Švicarja Andrija Struzino.

Tekmovanje je danes pritegnilo veliko množico domačih gledalcev, saj sta bila med nastopajočimi tudi domačina ter dvakratna olimpijska prvaka, brata Valent in Martin Sinković. Danes sta z zmago v konkurenci dvojnih dvojcev prišla že do svojega 50. odličja.

Konec maja EP na Bledu

Naslednjič se bodo najboljši veslači in veslačice s stare celine zbrali na Bledu, kjer bo med 25. in 28. majem evropsko prvenstvo.

Naslednja tekma svetovnega pokala pa bo v italijanskem Vareseju 17. in 18. junija.