Rajko Hrvat po sedmih letih spet do zmage v svetovnem pokalu

"Po sedmih letih sem znova dobil tekmo za svetovni pokal. Lani sem se po sedmih letih veselil medalje na svetovnem prvenstvu. Upam, da se bom kmalu veselil tudi medalje na domačem evropskem prvenstvu. To je fenomenalna popotnica. Že zdaj od 25. do 28. maja vse vabim na Bled," je po zmagi za slovensko veslaško zvezo dejal Hrvat.

V prvi polovici tekme Hrvat ni bil med najhitrejšimi, na prvem in drugem vmesnem času je bil četrti, nato pa se je prebil v vodstvo. "Morda bo spet kdo rekel, da sem bil zadržan. Tekmeci so res hitro začeli, ampak jaz ne bi mogel veslati hitreje. Vztrajal sem v svojem tempu, spet nisem popuščal in mlajšim veslačem pokazal, da znam v zadnjih 500 metrih pritisniti. Niti za sekundo nisem podvomil vase. Začutil sem gledalce in nenadoma razvil veliko hitrost ter zmagal. Sicer z muko, ampak zmagal sem," je dodal Izolčan.

V Zagrebu se je tako Hrvat še šestič v karieri povzpel na zmagovalni oder tekme za svetovni pokal. Zdaj pa bo misli preusmeril na EP: "Zagreb je zame vmesna postaja, glavni cilj je evropsko prvenstvo. Vem, da se bom moral tam še bolj potruditi. Do tedaj je še nekaj časa in moram ostati zdrav. To bo vrhunec sezone, morda tudi moje kariere. Pritiska sicer še ne čutim, morda pa so danes moji tekmeci začutili pritisk zaradi moje predstave."

Danes so nastopili še trije slovenski čolni. Nina Kostanjšek je v repasažu zasedla drugo mesto in se tako prebila v nedeljski finale A. "Moj cilj je bil uvrstitev v finale A in s to mislijo sem šla danes na tekmo. Punce smo bile ves čas zelo izenačene, tako da se do konca nisem mogla zares sprostiti. Vsak zavesljaj je bil borba in cilj je bil dosežen. Vse, kar dosežem jutri, bo samo nadgradnja tega, kar sem pokazala danes," je dejala Kostanjšek.

Isak Ivan Žvegelj je v polfinalu enojcev končal na četrtem mestu in bo v nedeljo nastopil v finalu B, tako kot dvojec brez krmarja v postavi Nik Krebs in Jaka Čas. V repasažu je bil prav tako četrti.

