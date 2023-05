Hrvat že v finalu, Žvegelj v četrtfinalu

Rajko Hrvat in Isak Žvegelj sta uspešno začela uvodno tekmo veslaškega svetovnega pokala na Jarunu. Lahki veslač Hrvat se je že uvrstil v finale, mladi skifist Žvegelj pa v četrtfinale. Dvojni dvojec Nik Krebs/Jaka Čas in Nika Kostanjšek bosta morala v repesaž.

Hrvat je na Savi pred Zagrebom prikazal odlično veslanje skozi celo progo, v sobotni finale pa se je prebil skupaj z Madžarom Petrom Glambosom, dolgoletnim tekmecem za visoka mesta v tej kategoriji. Že na polovici proge sta ušla tekmecem in med seboj odločala o zmagovalcu kvalifikacij, v ključnih trenutkih pa je bil močnejši Izolčan, lani tudi dobitnik srebrne kolajne na svetovnem prvenstvu.

Popoldan bo moral še enkrat na progo mladi Žvegelj. Blejski skifist je priložnost za nastop na svetovnem pokalu dobil šele pred dobrim tednom dni na domači regati na Bledu in jo dobro unovčil ter se suvereno prebil v četrtfinale.

V močni skupini je vodil še po treh četrtinah dirke in šele v finišu ga je ugnal Bolgar Kristijan Vasiljev, bronasti z lanskega evropskega prvenstva. Oba sta se uvrstila med 24 najboljših. Drugi slovenski veslač Matej Filip Pfeifer zaradi bolezni ni nastopil.

Jaka Čas in Martin Krebs sta bila v konkurenci dvojcev brez krmarja v boju za eno od prvih dveh mest, ki neposredno vodita v finale A, konkurenčna le v prvi polovici proge. Zmagala sta favorizirana Španca Javier Garcia Ordonez in Jaime Canalejo Pazos, dobitnika kolajn na lanskem SP in EP. V finale pa sta se neposredno iz skupine prebila tudi Srba Martin Mačković in Mikoš Vasić. Slovenca popravni izpit čaka v soboto.

V sobotni repesaž bo morala tudi edina slovenska veslačica Kostanjšek. Tudi Postojnčanka, ki trenira v Izoli, je imela priložnost, da se neposredno prebije v finale A, a bi morala za to osvojiti eno od prvih dveh mest, ki sta pripadli Srbkinji Jovani Arsić in Bolgarki Desislavi Angelovi.

Slovenska reprezentantka se je dobro borila do polovice proge, v nadaljevanju pa padla v skupino, ki se je borila za tretje mesto. To je pripadlo Švicarki Pascale Walker, ki je imela v cilju pol sekunde prednosti pred četrtouvrščeno Slovenko.

Preberite še: