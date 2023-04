V nedeljo Jarun osvojil le Filip Matej Pfeifer

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na uvodni veslaški regati sezone v Zagrebu je danes v nekoliko spremenjeni konkurenci Sloveniji zmago priveslal le Ljubljančan Filip Matej Pfeifer med skifisti. Slovenci so na mednarodnem tekmovanju temu dodali dve drugi in eno tretje mesto. Zagreb bo v začetku maja gostil tudi tekmo svetovnega pokala.

Filip Matej Pfeifer se je tako kot v soboto za zmago v prestižni kategoriji skifov spopadel z Moldavcem Ivanom Corsunovom. Oba dvoboja sta bila zelo napeta in obakrat je reprezentant Ljubljanice s finišem na zadnjih 500 metrih dokazal, da je močnejši od tekmeca. Medtem ko je v soboto odločal fotofiniš, je bila nedeljska zmaga očitna.

Težkim čolnom se je v nedeljo na Savi na Jarunu pridružil tudi Izolčan Rajko Hrvat, ki je v soboto med lahkimi skifi gladko zmagal, danes pa je imel odličen trening, ki ga je končal na tretjem mestu.

Mariborčana Jaka Čas in Nik Krebs v dvojcu brez krmarja sta bila v soboto brez pravega tekmeca za resno primerjavo, danes pa sta se ostro udarila za zmago s Turkoma Enesom Biberjem in Aytimurjem Selcukom. V silovitem finišu sta bila sekundo in desetinko močnejša Turka.

Nina Kostanjšek in mlada veslačica Jana Dremelj, ki sta v soboto slavili vsaka v svoji kategoriji skifa, sta danes združili moči v dvojnem dvojcu. Slovenki sta vodili tri četrtine proge, prednost domačega terena pa sta v finišu izkoristili hrvaški tekmovalki Ivana in Josipa Jurković. Čolna Estonije in Italije se v končnici nista vključila v boj za najvišji mesti.

Sezono bodo veslači nadaljevali prihodnji konec tedna na Bledu, nato se vračajo na svetovni pokal v Zagreb, konec maja pa bo Bled gostil letošnje evropsko prvenstvo.

Preberite še: