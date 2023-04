Spominja se, kot da bi bilo včeraj

Bled bo med 25. in 28. majem gostil evropsko prvenstvo v veslanju, v reprezentanci pa najbolj računajo na peterico veslačev. Med njimi je najbolj znan lahki skifist Rajko Hrvat, veliko obeta mariborski dvojec brez krmarja Nik Krebs in Jaka Čas, v skifu pa bosta slovenske barve branila Ljubljančan Filip Matej Pfeifer in Nina Kostanjšek.

Rajko Hrvat Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Rajko Hrvat ima za seboj že vrsto izjemnih rezultatov. Lani je na svetovnem prvenstvu v Račicah dosegel bronasto odličje, lepe spomine pa ima tudi na tekmo svetovnega pokala na Bledu, ko je bil pred osmimi leti na tekmi svetovnega pokala drugi.

"Leta 2015 se spominjam, kot da je bilo včeraj. Organizacija je bila vrhunska, dosegel sem srebrno medaljo na svetovnem pokalu. Ne glede na lansko medaljo na svetovnem prvenstvu tudi letos nadaljujem resno in zavzeto za evropsko prvenstvo na Bledu in se že veselim tekmovanja," je povedal 36-letni športnik iz Izole, ki ima tudi za letos visoke cilje. "Pred mano je še zagrebška regata za svetovni pokal. Tam se bo že videlo … Grem počasi in postopoma, do EP je še veliko treningov."

Nina Kostanjšek Foto: Vid Ponikvar/Sportida

V ordinaciji bo manjkrat, ker se želi osredotočiti na evropsko prvenstvo

Edina ženska predstavnica v članski ekipi A je Nina Kostanjšek, ki je je decembra 2019 dokončala študij dentalne medicine in danes opravlja poklic zobozdravnice. Kolikokrat ji bo v tem času sploh uspelo obiskati zobno ordinacijo?

"Ne prav velikokrat, šla bom samo pogledat. Zdaj se res želim osredotočiti na evropsko prvenstvo," je povedala 29-letna športnica, ki je bila z mednarodno regato v Zagrebu zelo zadovoljna, saj je tam dvakrat zmagala. Pravi, da ji je tam uspela dobra tekma in da bo te občutke poskusila uporabiti tudi v nadaljevanju sezone, zato ji evropsko prvenstvo na Bledu veliko pomeni. "Pravzaprav je vsako veliko tekmovanje neko posebno doživetje. To, kar se bo odvijalo na Bledu, bo pa sploh nekaj posebnega."

Pripravljenost je še boljša kot lani Filip Matej Pfeifer Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Filip Matej Pfeifer se je v mladosti ukvarjal z veliko različnimi športi. Še največ časa je posvetil košarki in nekaj časa treniral z današnjim slovenskim zvezdnikom Luko Dončićem, tuje pa mu ni niti jadralno letenje, a na koncu se je odločil za veslanje.

"Bil sem na prelomu, ko sem nehal igrati košarko. Prijatelj me je povabil, da se preizkusim v veslanju. Ta šport me je prevzel, ker ga je res lepo trenirati," se svojih začetkov spominja 24-letni Ljubljančan, ki je lani na evropskem prvenstvu zasedel deveto mesto, prav tako pa se je lani na tekmi svetovnega pokala v Beogradu uvrstil v finale A in zasedel šesto mesto.

"Zagotovo si želim to mesto izboljšati. Zdi se mi, da je to mogoče, ker je pripravljenost boljša kot lani. Vse bo odvisno od tekem," je o ciljih za EP povedal Filip Matej Pfeifer, ki si želi nadgraditi tudi šesto mesto s svetovnega pokala.

Jan Ilar Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Za reprezentanti je zelo intenzivno pripravljalno obdobje

Dobro pripravljenost svojih varovancev je potrdil tudi Jan Ilar, selektor slovenske reprezentance, ki računa, da bo letos slovenske barve branila ista peterica veslačev.

"Za nami je zelo intenzivno pripravljalno obdobje, ki je potekalo od oktobra do marca. Vse začrtane aktivnosti smo izvedli. Opravili smo tudi testiranja in meritve. Te kažejo na individualne napredke kandidatov in nas navdajajo z optimizmom pred prihajajočo sezono. Pričakujem, da so kandidati dobro pripravljeni na prva tekmovanja," je povedal Ilar, ki še pravi, da je cilj reprezentance dosegati vrhunske rezultate.

Jošt Dolničar, predsednik veslaške zveze. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Vrhunska promocija

Jošt Dolničar, predsednik veslaške zveze, je poudaril, da je za njih velika čast, da jim je evropska veslaška zveza podelila tovrstno tekmovanje, ter da so na to več kot pripravljeni.

"V preteklih letih smo organizirali vrsto manjših tekmovanj. Organizacijsko je ekipa dobro utečena in pripravljena, da tudi ta dogodek vrhunsko izvedemo. Za državo in Bled je to priložnost za vrhunsko promocijo Bleda in Slovenije kot športno-turistične destinacije. Na tem mestu bi se zahvalil obema partnerjema, tako državi kot tudi občini Bled, za vso podporo na tovrstnih dogodkih. Že leta oziroma desetletja zelo dobro sodelujemo," pa je povedal predsednik zveze ter dodal, da na Bled prihajajo vse najmočnejše veslaške reprezentance iz Evrope.

