Slovenka, ki je lahko marsikomu velik vzor

Nina Kostanjšek je zagotovo športnica, ki bi bila lahko marsikateremu športniku za vzor. S pravo voljo in z veseljem do športa dokazuje, da se da biti uspešen tako v vrhunskem športu kot tudi na poklicnem področju.

Nina Kostanjšek je leta 2019 dokončala študij dentalne medicine in danes opravlja tudi poklic zobozdravnice. Foto: Osebni arhiv

Nino v življenju zanima veliko različnih stvari. Na njenem seznamu se znajdejo ples, odbojka, atletika, alpsko smučanje, v mladosti pa je šest leti igrala tudi violino. Šele proti koncu srednje šole se je prvič preizkusila v veslanju in se navdušila za ta šport. Od takrat naprej je dosegala uspehe, kot so naslov državne prvakinje v skifu leta 2017, nastop za reprezentanco na sredozemskih igrah leta 2018 ter na evropskem in svetovnem prvenstvu leta 2020 in 2022.

"Pred tem sem se s športom ukvarjala bolj rekreativno, želela pa sem se preizkusiti tudi tekmovalno. Imela sem to željo … Preizkusila sem se v veslanju. To me je pritegnilo do te mere, da sem se odločila, da začnem trenirati," nam je uvodoma odgovorila Nina, ko smo jo vprašali, kaj je pretehtalo, da je vendarle začela tekmovati v veslanju.

PREGLED REZULTATOV

Svetovni pokal:

6. mesto, Zagreb 2021, enojec

15. mesto, Beograd 2022, enojec

Evropsko prvenstvo:

11. mesto, Poznan 2020, lahki enojec

9. mesto, München 2022, enojec

Svetovno prvenstvo:

18. mesto, Račice 2022, enojec

Šport in poklic: Vse skupaj moram zelo dobro načrtovati

Uspešno se posveča tako športni karieri kot tudi svojemu poklicu. Nina je namreč decembra 2019 dokončala študij dentalne medicine in danes opravlja tudi poklic zobozdravnice. In kako ji uspeva usklajevati vlogi vrhunske športnice in zobozdravnice?

"Imam zelo natrpan urnik in moram vse skupaj zelo dobro načrtovati. Je pa tako, da so kompromisi na obeh straneh," pove 29-letna slovenska športnica, ki med drugim tudi rada raziskuje svet, obiskuje koncerte in se druži s prijatelji.

"Veliko lažje je trenirati, če se lahko stalno z nekom primerjaš ali tekmuješ." Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Trenutno za svoje hobije nima ravno veliko časa, saj so v tem času njene misli usmerjene na domače evropsko prvenstvo na Bledu, ki bo na sporedu konec maja. Nina Kostanjšek je sicer v reprezentanci edina predstavnica nežnejšega spola in ob tem ne skriva, da včasih na treningih pogreša žensko družbo.

"Veliko lažje je trenirati, če se lahko stalno z nekom primerjaš ali tekmuješ. Kdaj bi se želela preizkusiti v kakšnem večjem čolnu, ampak žal je trenutno pri nas stanje takšno, kakršno je."

Vseeno je upanje, da bi v slovenski reprezentanci sestavili kakšen večji čoln. Naša sogovornica nam je v pogovoru zaupala, da so med mlajšimi članicami že zelo uspešne tekmovalke in da slovenskemu veslanju v prihodnosti dobro kaže.

Konec tedna jo čaka svetovni pokal, glavni cilj ostaja domače EP

Zagreb bo konec tedna gostil uvodno tekmo svetovnega pokala v veslanju. Pred slabimi tremi tedni je na Savi v Zagrebu na tradicionalnem uvodu v sezono zelo dobro nastopila tudi Nina Kostanjšek, ko je v skifu zmagala. S svojo formo je zadovoljna in se zaradi tega že veseli prihodnjih tekem, njen glavni cilj pa ostaja EP na Bledu.

