V veslaški ekipi za Zagreb tudi Isak Žvegelj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tekma v Zagrebu bo za veslače tudi generalka pred evropskim prvenstvom, ki bo zadnji teden maja na Bledu. Za slovenske veslače pa bo tekma na Jarunu na Savi tudi delno domača prireditev, saj gre za progo, na kateri nastopajo vsako leto in so jim nekatere podrobnosti dobro znane.

Nazadnje so Slovenci dobro nastopili na Savi v Zagrebu pred slabimi tremi tedni na tradicionalnem uvodu v sezono. Udarne posadke ostajajo Nina Kostanjšek v ženski kategoriji, v skifu bo ob Žveglju nastopil Matej Filip Pfeifer, v lahkem skifu bronasti z lanskega SP Rajko Hrvat in v dvojcu brez krmarja Jaka Čas in Nik Krebs.

"Za Isaka Žveglja smo se odločili v zadnjem trenutku, saj je zelo dobro nastopil na prvomajski regati in sam sem prepričan, da je treba odpirati vrata v reprezentanco," je širitev ekipe za STA pojasnil selektor reprezentance Jan Ilar.

Najostrejša bo konkurenca med skifisti, kjer je prijavljenih kar 25 čolnov, na startu pa sta tudi svetovni prvak Nemec Oliver Zeidler in tretji z lanskega EP Bolgar Kristjan Valiljev. A med favorite zanesljivo sodi tudi domačin Damir Martin in povratnik Danec Sverri Nielsen, četrti z OI v Tokiu.

Rajko Hrvat med lahkimi skifisti sodi v sam vrh, predstavilo pa se bo 14 čolnov. Med tekmeci za zmago velja izpostaviti srebrnega z lanskega EP Švicarja Andrija Struzino, pa aktualnega azijskega prvaka Hin Chun Chiuja iz Hongkonga.

V konkurenci dvojcev brez krmarja je jasen cilj finale, favorita pa sta nosilca kolajn s SP in EP Španca Javier Garcia Ordonez in Jaime Canalejo Pazos.

Med skifistkami bo na startu 12 tekmovalk, odsotnost večine najboljših pa odpira vrata konkurenci, ki se bo prvič v letu 2023 pomerila na močni mednarodni tekmi. Med favoritke zanesljivo sodi Diana Dimčenko iz Azerbajdžana, ki ima v zbirki kolajn že zmago s pokala, pa tudi Španka Virginia Diaz Rivas, lanska finalistka SP.

O rezultatskih ciljih je Ilar povedal: "V Zagrebu bomo nastopili iz polnega treninga, zato nekaj odstotkov do res vrhunske forme manjka. Evropsko prvenstvo je preblizu, da bi že zdaj pilili formo. Ne glede na vse je Rajko Hrvat kandidat za najvišja mesta, finale je cilj tudi za dvojec, blizu je tudi Filip Matej Pfeifer, pa morda še kdo, a bo za to treba pokazati res dobre nastope."

Skupaj je za tekmovanje prijavljenih 128 posadk tekmovalcev iz 30 držav. Domača javnost bo zanesljivo navijala predvsem za dvakratna olimpijska prvaka Martina in Valenta Sinković.

Po Zagrebu bosta junija in julija tekmi svetovnega pokala še v Vareseju in Luzernu.

Preberite še: