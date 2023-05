Ni mu žal, da se je uprl trenerju in odšel

Filip Matej Pfeifer se je v veslanju znašel povsem po naključju. Košarkarski trener mu je napovedal suspenz, potem ko je želel iti na počitnice, zato se je odločil, da ne bo več "poplesaval" pod košarkarskimi obroči. Spogledoval se je z ameriškim nogometom, jadranjem, bil je tudi zelo uspešen sabljač, potem pa je pravo ljubezen našel v veslanju. Mu je danes žal, da se je takrat uprl trenerju in na ta način zapustil košarkarski parket?

Ni mu žal, da je odšel

Nekdaj je treniral tudi z Luko Dončićem. Foto: Reuters "Ni mi žal (smeh op. p.). Če se mi to ne bi zgodilo, bi bilo moje življenje drugačno. Ne vem, ali bi se še ukvarjal s športom. Verjetno v košarki nikoli ne bi bil profesionalec. Stvari so se tako odvile in verjetno meni v prid," nam je uvodoma povedal Filip Matej, ki je v mlajših selekcijah treniral tudi s trenutno najboljšim slovenskim košarkarjem Luko Dončićem.

"Luka je že takrat izstopal. Po svoji sposobnosti z žogo in tudi po višini. Sicer so bili fantje tako visoki kot on, vendar nihče ni bil tako spreten kot on. Poznalo se mu je, da je vedno treniral s starejšimi. Že na začetku svoje košarkarske kariere je bil na ravni dve ali tri leta starejših fantov," nam je razkril sogovornik, ki z Luko Dončićem nima stikov, ga pa redno spremlja.

"Športi na vodi so mi nekaj najboljšega." Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Ljubljanica ni ravno najboljši poligon za treniranje

Veslanje je Filip Matej Pfeifer vzljubil že takoj, ko se je seznanil s tem športom. Krivec za to je bil njegov sošolec. Nič čudnega ni, da je vzljubil ta šport, saj je že od nekdaj povezan z vodo. "Športi na vodi so mi nekaj najboljšega. Verjetno je tudi zaradi tega prišla ljubezen do tega športa."

24-letni slovenski športnik je do letos večino treninga opravil na Ljubljanici, ki ni ravno idealen poligon za treniranje, saj je precej zavita, veslač pa zaradi tega potrebuje več osredotočenosti. Zato še toliko bolj ceni, ko pride na Bled, kjer so pogoji za treniranje veliko boljši, kar se pozna tudi pri njegovem napredku.

Bo blejska proga prednost za domače tekmovalce?

Letos so njegovi obiski Bleda veliko bolj pogosti. Tudi časa ima nekoliko več, saj je študij na Fakulteti za šport za nekaj časa postavil na stranski tir. Ali bo blejska proga na domačem evropskem prvenstvu zanj prednost?

"Lokalni vetrovi na Bledu so klasični in jih prepoznaš. Zavedaš se, da bo v enem delu proge malo bolj pihalo … Lahko bi bila prednost, ampak zdi se mi, da veslačev na tako visoki ravni veter ne more presenetiti."

Prve tekme so pokazale dobro formo

Pred časom je Pfeifer tekmoval na regati v Zagrebu, kjer je dosegel dve zmagi. Med drugim je premagal moldavskega tekmovalca, ki je bil na lanskem svetovnem prvenstvu peti, kar je vsekakor dobra napoved za prihodnje tekme.

"To je bila zagotovo želja, morda tudi pričakovanja. Ne moreš vedeti, koliko so drugi napredovali med pripravljalnim obdobjem. Sama tekma je pokazala, da še nisem v pravi formi, da še nekaj manjka. To je po eni strani dobro, saj bodo naslednji rezultati še boljši.

Zdi se mu, da so olimpijske igre realna želja

Njegov letošnji cilj ne bo samo evropsko prvenstvo na Bledu, ampak tudi septembrsko svetovno prvenstvo v Beogradu, kjer se bodo lovile olimpijske kvote. Prvih devet mest zagotavlja vstopnico za olimpijske igre v Parizu. To si želi tudi Ljubljančan, ki pa se zaveda, da bo velik zalogaj.

"Olimpijske igre so želja in zdi se mi, da je to realna želja. Uvrstitev je mogoča z devetih mest s svetovnega prvenstva in prihodnje leto na dodatnih kvalifikacijah. Zdi se mi, da je čas na moji strani, ker napredujem bolj kot tisti, ki so nekoliko starejši od mene. Če mi letos torej ne uspe, mi lahko prihodnje leto."

Med pripravljalnim obdobjem ga je presenetila poškodba

Vseeno mu v letošnji sezoni vse ni šlo po načrtih. Pri igranju floorballa si je poškodoval stopalo, to pa je pri veslanju pomembno. Ni se predal oziroma ni hotel izgubljati časa, zato se je odločil za nekoliko bolj alternativen pristop zdravljenja in že po enem tednu začel prilagojeno trenirati. Očitno mu je uspelo.