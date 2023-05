Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Glavni slovenski favorit za visoka mesta na domačem evropskem prvenstvu v veslanju na Bledu Rajko Hrvat je v predtekmovanju lahkih skifov zasedel drugo mesto in bo moral v petek ob 10. uri v repasaž. Na dodatni tekmi za polfinale bo nastopil tudi dvojec brez krmarja z Jako Časom in Nikom Krebsom.

Hrvat, lani bronast na SP na Češkem in zmagovalec uvodne tekme svetovnega pokala v Zagrebu, je od starta krenil na prvo mesto, za nepremagljivega pa se je izkazal Niels Torre, ki je na lanskem svetovnem prvenstvu osvojil zlato z italijanskim dvojnim četvercem. Vse do 500 metrov pred ciljem je Izolčan ostro napadal prvo mesto, ki je edino neposredno vodilo v finale, v končnici pa popustil.

" Vem, da se bom jutri uvrstil v finale. Ne bojim se ničesar." Foto: Veslaška zveza Slovenije "Jutri imam popravni izpit. Nič posebnega. Skušal sem biti v stiku z Italijanom. Ni šlo in na zadnjih 500 metrih sem popustil. Upam, da se vidimo v nedeljo v finalu, da vrnem udarec," je bil po tekmi kratek 37-letni Hrvat, ki dodaja: "Zdaj ni nobenega alarma. Vem, da se bom jutri uvrstil v finale. Ne bojim se ničesar."

Prva sta nastopila Mariborčana Jaka Čas in Nik Krebs. V svoji predtekmovalni skupini dvojcev brez krmarja sta varčevala z močmi in tekmo končala na zadnjem mestu in se uvrstila v petkov (10.40) repasaž. Popustila sta že pred polovico proge.

Filip Matej Pfeifer, Nik Krebs, Nina Kostanjšek in Rajko Hrvat Foto: Veslaška zveza Slovenije

Slovenca sta se s svetovnima prvakoma Romunoma in Srboma, ki sta bila na lanskem SP na češkem četrta, pogumno spopadla in bila v prvi četrtini enakovredna. Nadaljevanje pa je pokazalo, da so tekmeci močnejši, v polfinale sta vodili le prvi dve mesti, zato sta veslača Dravskih elektrarn v skladu z dogovorom znižala število zavesljajev.

"Taktika je bila, da do 750, 1000 metrov vidiva, kako gre, nato pa privarčujeva nekaj moči za jutri. In na koncu če nisi v pravi poziciji, niti ni potrebe po močnem finišu," je po tekmi povedal Krebs. Šele na petkovem nastopu bodo vsi razkrili svoje karte.

Danes bosta med skifisti nastopila še Nina Kostanjšek in Filip Matej Pfeifer.

