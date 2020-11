Bodo Rusi uspeli s pritožbo?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na mizah arbitrov Mednarodnega športnega razsodišča (Cas) v Lozani je ruska pritožba zoper štiriletno prepoved udeležbe na vseh pomembnejših športnih tekmovanjih. Gre za pritožbeno obravnavo, ki ni odprta za javnost in bo trajala vse do četrtka. Odločitev o zadevi bodo objavili naknadno.

Svetovna protidopinška agencija (Wada) je decembra Rusko protidopinško agencijo (Rusada) suspendirala za štiri leta, ker je manipulirala z dopinškimi podatki iz moskovskega laboratorija.

Rusija se je takoj pritožila, prepričana je, da je suspenz v nasprotju z olimpijsko listino. Očitke o izgubljenih podatkih pa Rusada zavrača z zagovorom, da je šlo za posledico računalniške napake. Odločitev o zadevi bi Cas že sprejel, a se je zaradi pandemije obravnava zamaknila.

Na OI le posamezni športniki z neomadeževano kartoteko

Prepoved Wade pomeni, da bodo na olimpijskih igrah in svetovnih prvenstvih lahko sodelovali zgolj posamezni športniki iz Rusije z dopinško neomadeževano kartoteko, pa še ti ne bodo mogli tekmovati pod nacionalnimi simboli, torej rusko zastavo in grbom, prav tako v primeru zmage ne bo predvajana ruska himna.

Rusiji je od leta 2015 prepovedano kot državi tekmovati na atletskih mitingih. Na zimskih olimpijskih igrah 2018 v Pyeongchangu je skupno 168 ruskih športnikov nastopilo pod nevtralno zastavo. Wada je nato septembra istega leta začasno odpravila sankcije, potem ko se je Rusija strinjala, da bo predala podatke iz laboratorija v Moskvi, ki je bil pod preiskavo kot center dopinških aktivnosti s finančno podporo Kremlja. A se je nato zgodila afera z izgubljenimi podatki.

Končno besedo ima Cas

Končna odločitev o kazni je zdaj na Casu, katerega odločitev o tej zadevi bi bila zavezujoča.

Zaradi državnega sistema dopinga v ruskem športu so po uradnih podatkih ruskim športnikom odvzeli 47 medalj z olimpijskih iger in več deset s svetovnih prvenstev. Rusija z več kot 200 odkritimi primeri sodi v samo ospredje po športnikih, ki so jih na olimpijskih igrah ujeli zaradi dopinga.

V svetovni protidopinški organizaciji opozarjajo na poseben ruski sistem dopinga, ki se razlikuje od drugih primerov v zadnjih nekaj desetletjih po tem, ker je prepovedane steroide in druge snovi za izboljšanje učinkovitosti športnikom dobavljala kar država sama.

Rusi pričakujejo, da bodo uspešni

V Rusiji seveda pričakujejo, da bodo s pritožbo uspešni in da bodo lahko ruski športniki pod rusko zastavo tekmovali tako na poletnih olimpijskih igrah v Tokiu leta 2021 in zimskih olimpijskih igrah leta 2022 v Pekingu. Prav tako pričakujejo, da bo padla tudi vsaka senca dvoma z udeležbe ruskih nogometašev na prihodnjih prvenstvih v nogometu, evropskem in svetovnem.

Po drugi strani pa zlasti na Zahodu pričakujejo, da bo Rusija še naprej ostala na črnem seznamu. "Odprava sankcij proti Rusiji bi bila grozljiv signal," je prepričan Kanadčan Richard Pound, prvi predsednik Wade in dolgoletni član Mednarodnega olimpijskega komiteja. Pound je svoje stališče o zadevi podal v izjavi za nemško televizijo ARD.

Rusiji tudi grozi, da ji bodo zaradi dopinškega škandala odvzeli organizacijo svetovnega prvenstva v hokeju leta 2023.

Predsednik Moka Thomas Bach je pozval k razsodbi, ki ne bo pustila nobenega dvoma več. Glavni preiskovalec Wade Günter Younger je prepričan, da za njih glede manjkajočih podatkov ni dvomov. "Naši strokovnjaki pravijo, da je bila napaka namerna. Ruska stran pravi, da gre za računalniško napako. O tem se mora odločiti Cas."

