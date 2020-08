Genus zaradi finančnih nepravilnosti ni več direktor Ruske protidopinške agencije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ruska protidopinška agencija (Rusada) nima več generalnega direktorja, saj sta se v petek Ruski olimpijski in paraolimpijski komite odločila, da mora Jurij Genus zapustiti ta položaj "zaradi pomembnih finančnih nepravilnosti". Ruska tiskovna agencija Tass poroča, da je nato upravni odbor Rusade odločil, da Genus ni več direktor.

Jurija Genusa, ki je bil na tem položaju od leta 2017, bo začasno nadomestil pravnik Rusade Mihail Buhanov, direktorja z vsemi pooblastili pa morajo izbrati v pol leta. Pred tem je odstopila tudi Genusova namestnica Margarita Pahnockaja.

Ganusu očitajo, da je zlorabil svoja pooblastila, potem ko so bili razkriti primeri navzkrižja interesov in korupcije ter finančne goljufije v višini več kot milijon evrov.

Ganus naj bi agencijo lani in predlani oškodoval za več kot 100 milijonov rubljev oziroma dobrih 1,248 milijona evrov. Ganus je sicer zanikal obtožbe in napovedal, da bo obtožbe izpodbijal na sodišču.

WADA: Rusada mora ohraniti svojo neodvisnost

Svetovna protidopinška agencija Wada se je na to že odzvala in izpostavila, da mora Rusada ohraniti neodvisnost. To je tudi eden izmed pogojev, da se ruski športniki, predvsem atleti, lahko v prihodnje vrnejo na mednarodna tekmovanja kot polnopravni člani z ruskimi nacionalnimi simboli.

Svetovna atletika je Rusko atletsko zvezo zaradi številnih dopinških škandalov in v preteklosti s strani države podprtega sistematičnega dopinga suspendirala že novembra leta 2015. Na mednarodnih tekmovanjih lahko Rusi, ki morajo izpolnjevati dodatne pogoje, nastopajo samo kot posamezniki pod nevtralno zastavo.