Po zlati olimpijski medalji je plačal davek #video

Beni, kot mu rečejo prijatelji, ima za seboj vrhunsko sezono, saj je svojo vitrino postavil zlato olimpijsko medaljo. A bi bil še bolj vesel, če bi sezono zaključil z dobrim rezultatom na svetovnem prvenstvu v Bratislavi, kjer mu tamkajšnja proga ustreza. "Sicer so jo malenkost spremenili in je še bolj divja. To mi še bolj ustreza, saj imam rad bolj divje proge. Upam, da se mi tudi tokrat izide z lepimi in čistimi vožnjami," je uvodoma povedal izkušeni kanuist.

Foto: Jan Lukanović

Šele po svetovnem prvenstvu …

Polega veselja in zadoščenja je olimpijska medalja zahtevala svoj davek. Savšek se ob vsem tem zaveda, da je to del športa in njegovega poklica. Priznava, da je imel po olimpijskih igrah tudi nekaj težav z motivacijo.

"Imel sem veliko medijskih obveznosti. Tako velike pozornosti nisem vajen, tako da imam na ta račun nekoliko zbegane misli. Sploh, ko vem, da me še čakajo tekmovanja. Tam moram biti dobro pripravljen, odmisliti moram vse zunanje dejavnike in se le osredotočiti na svoj nastop. Na tekmi svetovnega pokala v Franciji mi je že uspela dobra vožnja in upam, da mi bo tudi na svetovnem prvenstvu. Moram izprazniti glavo in misli usmeriti v zadnjo tekmo. Šele po svetovnem prvenstvu se bom lahko bolj sprostil, poveselil in si vzel več časa za družino."

"To je vožnja, na katero sem v svoji karieri najbolj ponosen." Foto: Anže Malovrh/STA

Prav tako se še ni mogel povsem sprostiti, saj si kljub vsemu še vedno želi dobro tekmovati. Meni, da je v letošnji sezoni zelo dobro pripravljen in da nobena tekma ni lahka. Zaveda se, da se lahko na svetovnem prvenstvu zgodi marsikaj, sploh v slalomu, ki je zelo nepredvidljiva disciplina. Še vedno se rad spominja vožnje, ki mu je prinesla olimpijsko medaljo.

"Ta finalna vožnja mi bo ostala v spominu do konca življenja. Tudi sam sem bil presenečen nad njo. Bile so minimalne napake in manjše izgube, a težko je biti 100-odstoten. To je vožnja, na katero sem v svoji karieri najbolj ponosen," je bil odločen 34-letni Ljubljančan, ki se je pred kratkim preselil v Gameljne, kjer je njegov sosed tudi kolesar in zlati olimpijec Primož Roglič.

"Mislim, da sva s Primožem oddaljena le 100 metrov zračne linije. Kar lepo, da sta na tako majhnem območju dve zlati medalji. Res je, da sva oba priseljena, ampak se zdi, da je tam prava energija," v smehu pove Savšek.

Da ga le ne bi prehitela leta Čas za sprostitev in družino bo prišel šele po sezoni. Foto: Osebni arhiv

Peter Kauzer, najboljši in najbolj izkušeni kajakaš na divjih vodah, nam je že pred časom zaupal, da bo vztrajal do olimpijskih iger v Parizu, torej do leta 2024. Do takrat pa bo vztrajal tudi Benjamin.

"Morda bom imel možnost, da tam branim olimpijski naslov. Vsekakor ne bo lahka naloga, a sem motiviran. Zdi se mi, da lahko vztrajam naprej, hkrati pa še vedno uživam v tem športu. Upam, da bom še vedno sposoben vrhunskih voženj, če me ne bodo leta prehitela," je še povedal Savšek, ki je tako svetovni kot tudi evropski prvak.