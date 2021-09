Olimpijski prvak še ni rekel zadnje #video

Slovanske kajakaše in kanuiste na divjih vodah čaka še svetovno prvenstvo v Bratislavi (22. – 26. september). Tam bo nastopil tudi kanuist Benjamin Savšek, aktualni olimpijski prvak v kanuju na divjih vodah. On pa še zdaleč ni edini, ki bo napadal najvišja mesta.

Benjamin Savšek bo skušal sezono zaključiti na najboljši možen način

Vse oči bodo uprte v Benjamina Savška, olimpijskega prvaka v kanuju enosedu, ki že ima vrsto medalj s svetovnih prvenstev. Lahko se pohvali tudi z naslovom svetovnega prvaka iz leta 2017 v Pauju. Kljub temu, da ima Savšek za seboj izjemno pestro poletje, nam je zaupal, da je uspel ohraniti trezne misli in se bo lahko osredotočil na še zadnjo pomembno tekmo te sezone – svetovno prvenstvo.

"Za mano je lepa sezona z lepimi uspehi, ampak vsekakor sem dobro pripravljen pred zadnjo letošnjo tekmo. Poskusil bom izkoristiti svojo dobro pripravljenost. Upam, da bom tudi na tej tekmi dosegel dober rezultat ter sezono zaključil na vesel način," je povedal 34-letni Ljubljančan. Poleg njega bosta v kanuju slovenske barve branila tudi Luka Božič, prav tako odličen kanuist, in mladi Klemen Vidmar.

V ženski konkurenci bodo slovenske barve branile Alja Kozorog, Eva Alina Hočevar in Lea Novak.

Kauzer je na treningu v Bratislavi užival

Petru Kauzerju se olimpijska tekma v Tokiu ni izšla po načrtih, a je na zadnjih tekmah dokazal, da še vedno sodi med najboljše. Hrastničan je v skupnem seštevku svetovnega pokala končal na drugem mestu, prav tako pa je bil tretji na EP.

Kauzer ima na Bratislavo lepe spomine, saj je tam pred leti osvojil naslov svetovnega in evropskega prvaka. Progo so nekoliko prenovili, a našemu kajakaškemu asu še vedno ustreza.

"Proga je nekoliko bolj zahtevna, ampak je še vedno ohranila neko osnovno lastnost. Tudi zadnji padec (Niagara, op. p.) je ostal … Meni proga odgovarja in zadovoljen sem, da so takšno ohranili. Jaz sem na treningu užival. Morda sem malce bolj trpel, ker sem prišel ravno z odmora po olimpijskih igrah. A tudi zadnje tri tekme so pokazale, da še vedno znam veslati, še zmeraj se lahko borim za najvišja mesta. Takšni so tudi cilji za svetovno prvenstvo," je povedal 38-letni kajakaš.

Med kajakaši bosta nastopila še Martin Srabotnik in Niko Testen.

Eva Terčelj se sploh ne obremenjuje Foto: Sportida

Visoko lahko meri tudi kajakašica Eva Terčelj, aktualna svetovna prvakinja in drugouvrščena na letošnjem evropskem prvenstvu. Devetindvajsetletni kajakašici iz Ljubljane ravno tako ni uspel olimpijski nastop, a kot sama pravi, je to že pozabila in gleda že novim izzivom naproti.

"V takšnem položaju, torej kot aktualna svetovna prvakinja, še nisem bila. To mi je v čast in se s tem sploh ne obremenjujem. Zelo vesela sem, da sem zadnji konec tedna uspela dobiti dober tekmovalni ritem in pravi pristop. Želim si, da bom podobno ali morda še bolje funkcionirala tudi v Bratislavi. Veselim se same tekme," je povedala Terčeljeva. V reprezentanci ji bosta družbo delali še Urška Kragelj in Ajda Novak.

Nejc Žnidarčič je pred dvema letoma postal svetovni prvak v šprintu. Foto: Nina Jelenc

Tekmovali bodo tudi v spustu in ekstremnem slalomu

V Bratislavi bodo v šprintu tekmovali tudi kajakaši in kanuisti v spustu, kjer imamo celo vrsto izjemnih tekmovalcev. Med njimi je tudi Nejc Žnidarčič, ki je aktualni svetovni prvak.

Prav tako se bodo tekmovalci merili v ekstremnem slalomu, ki bo olimpijska disciplina na olimpijskih igrah v Parizu.

V Bratislavi bodo v ekstremnem slalomu nastopili Martin Srabonik, Vid Kuder Marušič, Tine Kancler, Marko Petek, Ajda Novak, Alja Kozorog, Eva Alina Hočevar in Eva Terčelj, v spustu v sprintu v disciplini K-1 Nejc Žnidarčič, Anže Urankar, Simon Oven in Tim Novak ter Ana Šteblaj, Helena Domanjko in Živa Jančar, v C1 in C-2 pa Martin Gale in Nejc Gradišek.

Svetovno prvenstvo tudi na mirnih vodah

Med 15. in 19. septembrom bo v Koebenhavnu na sporedu še SP na mirnih vodah v sprintu in parakajakaštvu. Slovenska reprezentanca je že prispela na prizorišče SP, njene barve pa bosta zastopali Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman, ki bosta nastopili v konkurenci K-2 na 200 in 500 metrov. Poleg njiju bodo nastopili še Rok Šmit in Vid Debeljak (K-2 500 metrov), Anja Osterman in Vid Debeljak (K-2 500 metrov mešano) ter Jošt Zakrajšek (K-1 1.000 in 5.000 metrov).