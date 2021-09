Kauzer skupno drugi, Terčeljeva pa tretja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na finalu svetovnega pokala kajakašev in kanuistov v slalomu na divjih vodah v francoskem Pauu je med kajakašicami tretje mesto zasedla Urša Kragelj, četrta pa je bila Eva Terčelj. Devetindvajsetletna Terčeljeva je v skupnem seštevku zasedla skupno tretje mesto. Slovenec Peter Kauzer je na zadnji tekmi svetovnega pokala kajakašev in kanuistov v slalomu na divjih vodah v francoskem Pauu zasedel drugo mesto, v skupnem seštevku pa je bil prav tako drugi.

Peter Kauzer je bil na koncu drugi. Foto: Guliverimage

Kauzer je progo v Pauu prevozil brez napake in jo končal v času 95,63 sekunde. Za 55 stotink ga je nato v drugi polovici nastopajočih ugnal le Vit Prindiš, ki je dobil že tekmo prejšnji teden v španskem Seu d'Urgellu. Tretji je bil Britanec Joseph Clarke, ki je za Čehom zaostal 1,25 sekunde.

"V Pauju sem se vedno dobro počutil. Tudi cel teden sem imel na treningu dober občutek na vodi. V kvalifikacijah in polfinalu vožnji nista bili takšni, kot sem si želel, v finalu pa sem bolj napadal, vedel sem, kje lahko pridobim. Na koncu je malo zmanjkalo za zmago, ampak vesel sem še enih stopničk. Napredujem iz tekme v tekmo, prejšnji teden sem bil tretji, tokrat drugi, pred nami pa je še svetovno prvenstvo, kamor se odpravljam zelo motiviran," je v izjavi za Kajakaško zvezo Slovenije dejal Peter Kauzer.

Kauzer ne skriva veselja

Foto: Anže Malovrh/STA "Vedel sem, da nas je prvih pet blizu skupaj. Za piko na i smo bili tudi v finalu z izjemo Jakoba Grigarja. Dobra borba je bila, vožnje zelo dobre. Pokazali smo, kaj lahko naredimo, in na koncu mi je uspelo osvojiti drugo mesto na tekmi ter drugo tudi v skupnem seštevku, zaradi česar sem izredno vesel," je zadnji obračun najboljših opisal Kauzer.

V skupnem seštevku je 38-letni Hrastničan s četrtega napredoval na drugo mesto, potem ko je prehitel danes sedmouvrščenega Italijana Giovannija De Gennara in desetega Avstrijca Felixa Oschmautza. Prindiš je na koncu po štirih tekmah zbral 263 točk, Kauzer na drugem mestu pa 239. Di Gennaro je bil tretji z 220 točkami.

V dopoldanskem polfinalu je bil sicer najhitrejši prav Oschmautz, ki pa je v finalu izpustil druga vratca in končal daleč zadaj. Kauzer je imel dopoldne brez dotika sedmi čas (+3,49), v finale pa se ni uspelo prebiti Niku Testenu (+6,92), ki je bil 18. Brez štirih sekund pribitka bi tudi Testen zagotovo nastopil med najboljšo deseterico, medtem ko je bil Martin Srabotnik (+7,14) tudi brez kazenskih sekund prepočasen za finalni nastop. Na koncu je bil 20.

Med kajakašicami je slavila Avstralka

Jessica Fox je bila na dolgi in zahtevni stezi v Pauu najboljša kljub dvema sekundama pribitka zaradi dotika. Slavila je s časom 106,74 sekunde, s čimer je bila za 72 stotink hitrejša od Čehinje Katerine Minarik Kudejove. Tretje mesto je zasedla Kragljeva, ki je progo prevozila brez dotika. Za Foxovo je zaostala 1,54 sekunde.

"Res sem vesela, dobro mi je šlo ta vikend. Res sem imela dobre vožnje, vse tri brez dotika, čoln mi je tekel kot že dolgo ne. Verjetno je to rezultat tega, da so se mi končno nehale pojavljati bolečine. Še poleti sem imela grozne težave. Zdaj sem sproščeno startala in sem res zelo vesela, ker sem tukaj dosegla tretje mesto. Proga je bila zahtevna, vsaj meni se je zdelo tako. Zelo tehnična, že tako gre za fizično zahtevno progo. Tudi zaradi tega sem še toliko bolj vesela, ker sem bila tako dobra," je po preizkušnji za Kajakaško zvezo Slovenije dejala 33-letna Urša Kragelj.

Urša Kragelj je bila na tekmi tretja. Foto: Sportida

Eva Terčelj je za stopničkami na zadnji od štirih tekem svetovnega pokala zaostala 52 stotink sekunde. Brez dotika bi končala na drugem mestu. Vseeno je v skupnem seštevku prehitela kar nekaj tekmic in končala na skupno tretjem mestu z 201 točko. Pred njo sta končali le zmagovalka svetovnega pokala Foxova (290) in Novozelandka Luuka Jones (206).

"V bistvu me je kar presenetilo, tudi računala nisem na to. Cilj je bil le dobro odpeljati zadnjo tekmo. Lepo, da se je obrestovala vožnja, ki je bila odlična. Vesela sem, da se mi je v skupnem seštevku uspelo uvrstiti med najboljše tri, ker sem imela konstantne vožnje, zmanjkala pa je češnjica na torti," je po tretjem mestu v skupnem seštevku dejala Terčeljeva. Že pred dvema letoma je stala na stopničkah svetovnega pokala, ko je zaostala le za Foxovo.

Kauzer že v pričakovanju svetovnega prvenstva

V nedeljo bo na delu tudi Luka Božič. Foto: osebni arhiv V nedeljo se bodo v Pauju merili še kanuistke in kanuisti. V ženski konkurenci bosta v polfinalu nastopili Alja Kozorog in Eva Alina Hočevar, v moški pa Luka Božič, Benjamin Savšek in Nejc Polenčič.

Sezona svetovnega pokala kajakašev in kanuistov v slalomu na divjih vodah pa s tem še ni končana, saj bo v Bratislavi med 21. in 26. septmebrom na vrsti še svetovno prvenstvo.

"V Bratislavi se počutim kot doma, zdaj so sicer povsem prenovili progo. Dodali so plastične ovire, malo so jo modificirali. Ko smo bili na treningu, mi je bila všeč, tako da že komaj čakam svetovno prvenstvo čez dva tedna," je še za konec dejal Kauzer.